Huyền Trang trở thành người mẫu xuất sắc nhất châu Á

Bên cạnh đó, siêu mẫu Ngọc Tình cũng đã giành được giải thưởng Best Evening Suit (Bộ trang phục dạ hội đẹp nhất) với phần trình diễn thiết kế áo dài thêu rồng của NTK Công Trí.

Huyền Trang và thí sinh Trung Hoa

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Huyền Trang và Ngọc Tình đã thể hiện tốt phần thi của mình. Hai siêu mẫu xuất hiện khá nổi bật trong các hoạt động bên lề của The Best Model of the world. Do vậy, họ thường xuyên lọt vào tầm ngắm của báo giới theo dõi cuộc thi. Ngọc Tình được khen ngợi là có thân hình đẹp với những vòng đo xuất sắc và sự rắn rỏi, nam tính. Tuy nhiên, cộng đồng mạng có vẻ không hài lòng với cách tạo hình khi chụp với đồ tắm của anh chàng này. Cách tạo hình để các ngón tay vào quần tắm của Ngọc Tình có phần gây phản cảm.

Trước khi lên đường tham gia cuộc thi, hai siêu mẫu đã có thời gian chuẩn bị khá dài và kỹ lưỡng. Mọi thông tin về cặp thi này tại Siêu mẫu thế giới 2011 đều đặn được công ty Elite gửi về Việt Nam.

Ngọc Tình trong trang phục áo dài của NTK Công Trí và các thí sinh

Cũng theo nguồn tin này, hai người mẫu giành chiến thắng chung cuộc của cuộc thi Best Model of the world thuộc về Serbia (người mẫu nam) và Bulgaria (người mẫu nữ). Ngoài giải thưởng chính, BTC cuộc thi cũng trao một số giải thưởng phụ như: Người mẫu có nụ cười đẹp nhất thuộc về thí sinh Puertorico, Siêu mẫu du lịch thuộc về thí sinh Hy Lạp, Siêu mẫu có trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về thí sinh Srilanka, Thí sinh có khuôn mặt đẹp nhất thuộc về Trung Quốc, Thí sinh mặc đồ bơi đẹp nhất là Belarus…

Siêu mẫu Thế giới 2011 và người mẫu du lịch (Hy Lạp)

Nam người mẫu đẹp nhất châu Phi và người mẫu có trang phục dân tộc đẹp nhất Sri lanka (phải)

Theo VTC News