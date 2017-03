(PL)- Ngày 22-7, Trương Ngọc Tình (giải vàng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2010) và Khiếu Thị Huyền Trang (giải nhất cuộc thi Next top model Vietnam 2010) tham dự cuộc thi Best Model of the World 2011 tại Bulgaria.

Cuộc thi quy tụ 136 thí sinh đến từ các quốc gia trên khắp thế giới với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt người mẫu quốc tế trẻ. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 30-7. H.BÌNH