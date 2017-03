Huỳnh Hiểu Minh bị hỏi về 'chuyện ấy' với Triệu Vy

Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh, hai người bạn thân thiết.

Bộ phim American Dreams in China của đạo diễn Trần Khả Tân mà Hiểu Minh góp mặt lấy bối cảnh những năm 1980, nói về ba người đàn ông trẻ tham vọng với khát khao thành công trong sự nghiệp, cùng với đó là những mâu thuẫn khi sự nổi tiếng khiến tình bạn của họ rạn nứt... Trong buổi gặp gỡ ký giả, các diễn viên nam của phim là Hiểu Minh, Đồng Đại Vỹ và Đặng Siêu đã chia sẻ những câu chuyện rất thú vị về tuổi trẻ của họ. Câu chuyện đặc biệt nhất là của Huỳnh Hiểu Minh, anh kể về lần đầu tiên gặp "Én nhỏ" Triệu Vy khi cả hai là sinh viện Học viện Điện ảnh Bắc Kinh: "Lúc tôi đến nhập học, đã có một dãy dài xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Đằng trước tôi là một cô gái với suối tóc dài mượt mà, và khi cô ấy quay lại, tôi thấy cô ấy có đôi mắt to tròn, làn da trắng. Lúc đó tôi nghĩ: Người trong mộng của mình đã xuất hiện. Không ngờ, sau đó tôi với cô ấy được xếp chung một nhóm. Cô ấy còn đến nói với tôi: Hiểu Minh, trông cậu căng thẳng lắm đấy, biết không?. Lúc đó tôi vô cùng ngượng vì đã không thể hiện được mình cho oách hơn trong mắt người tôi thích". Đồng Đại Vỹ nói đùa, vậy thì Triệu Vy đúng là "nàng thơ" của Hiểu Minh, giống như vai nữ Su Mei trong phim American Dreams in China này rồi.

Một phóng viên đã làm khó Hiểu Minh với câu hỏi: "Trong phim, anh và nhân vật nữ Su Mei đã có quan hệ chăn gối với nhau, vậy ngoài đời anh và "nàng thơ" Triệu Vy đã đến giai đoạn ấy chưa?". Câu hỏi này khiến Hiểu Minh không biết phải trả lời thế nào. Chưa đủ, tay phóng viên còn hỏi anh: "Mối quan hệ với Triệu Vy có khiến bạn gái anh, Angelababy buồn không?". Sau một lúc ngắc ngứ, ngôi sao Hong Kong chia sẻ: "Mỗi người đều có một quá khứ tuyệt vời. Có những điều mà bạn thực sự biết rõ, nhưng có những điều mà tôi nghĩ tốt hơn cả là tôi nên chôn vùi trong trái tim mình và biến chúng thành những kỷ niệm đẹp đẽ". Xung quanh câu hỏi Angelababy có ghét Triệu Vy không, anh từ chối trả lời.

Angelababy liệu có ghét Triệu Vy, bạn thân của người yêu?

Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy là hai người bạn nổi tiếng thân thiết trong giới showbiz Hoa ngữ, họ luôn dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ trong công việc lẫn đời tư. Gần đây nhất, khi "Én nhỏ" bận rộn quảng bá bộ phim mới So Young, chính Hiểu Minh là người sát cánh bên cô tại các buổi ra mắt. Mối quan hệ thân tình này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng hai người từng một thời vượt quá giới hạn tình bạn. Ngày 14/5, khi tham dự buổi ra mắt phim mới American Dreams in China tổ chức ở Bắc Kinh, Huỳnh Hiểu Minh đã sững người vì ngạc nhiên khi bị đặt câu hỏi về mối quan hệ với "Én nhỏ".

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)