Huỳnh Phạm Ngọc lộng lẫy ở Texas

trong đó có loạt ảnh siêu mẫu tạo dáng gợi cảm trên đường phố Texas với những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, nhiều màu sắc.

Huỳnh Phạm Ngọc cho biết, sau một thời gian đầu bỡ ngỡ với cuộc sống ở xứ sở Nữ thần tự do, cô đã dần thích nghi với mọi việc. Hiện cô sống tại thành phố Dallas (tiểu bang Texas) và theo học ngành thiết kế thời trang tại trường University of Texas at Alington (UTA).

Ngoài việc theo đuổi con đường học vấn, Huỳnh Phạm Ngọc cũng tranh thủ làm những việc liên quan đến công việc người mẫu, vốn đã ăn sâu vào máu thịt của cô. Cô vừa ký hợp đồng người mẫu độc quyền với L.A Models, một trong 10 công ty người mẫu hàng đầu của Mỹ, nơi từng người mẫu Bảo Hòa từng làm việc.

Theo Quân Ngọc (Ngôi sao)