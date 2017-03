Hy vọng nào cho các nhóm nhạc Việt?

Thị trường ca nhạc trong nước những năm qua vẫn luôn sôi nổi. Thế nhưng ngược lại với sự làm mưa làm gió của nhiều ca sĩ, các nhóm ca hoặc tan rã, hoặc giậm chân tại chỗ cùng tên tuổi làng nhàng mặc dù có thừa tài năng và đam mê.

Vốn đã hình thành nhóm chỉ dựa trên đam mê, nếu không có sự nâng đỡ, các nhóm ca cùng khó lòng đến được với công chúng bởi thị trường giải trí thực chất không chỉ tồn tại bằng tài năng.

Hợp tan khó đoán

Các nhóm hát thường được thành lập từ các thành viên là bạn bè, anh em… có chung đam mê ca hát và tuổi trẻ sôi nổi với ước muốn cống hiến. Như nhóm AC&M tập hợp hai anh em ruột Thụy Vũ - Đình Bảo cùng hai người bạn là Nam Khánh và Hoàng Bách; nhóm 5 Dòng Kẻ vốn là những bạn bè từ ngày đầu học cùng nhau; nhóm Mặt Trời Đỏ gặp nhau ở chỗ cùng say mê nhạc cụ dân tộc… Thế nhưng dù đam mê và có tinh thần đồng đội cỡ nào cũng khó tránh khỏi từng thành viên trong nhóm phải chú trọng con đường sự nghiệp riêng của mình. Và nhóm ca chính là bệ đỡ cho mỗi thành viên quảng bá hình ảnh mình với công chúng trước khi theo con đường hát độc lập.

Trong các nhóm ca thành lập trên dưới 10 năm đến nay ngoài 5 Dòng Kẻ dù chỉ còn bốn thành viên nhưng vẫn bền bỉ với sự nghiệp hát nhóm, thì các nhóm hát khác hầu như tan rã. Hai nhóm ca lâu năm nhất của thị trường nhạc nhẹ là Mắt Ngọc và Mây Trắng vẫn chỉ hoạt động vài chương trình bởi luôn trong tình trạng giữ nhóm hay đường ai nấy đi.

Nhóm Dòng Thời Gian trong chương trình Tôi là người chiến thắng - The Winner Is. Ảnh: HUY TÂN

Lựa chọn con đường đặc trưng, mang tính mở màn là acapella nhưng nhóm AC&M vẫn tan rã khi các thành viên chú tâm phát triển con đường riêng. Thụy Vũ và Hoàng Bách chuyển sang âm nhạc solo, Đình Bảo và Nam Khánh đi du học và Nam Khánh trở về với vai trò giảng viên thanh nhạc.

Nhóm Mặt Trời Đỏ sau sự kiện tách nhóm rồi lùm xùm tranh chấp tên nhóm, cuối cùng cũng thành hai nhóm ca riêng: Mặt Trời Đỏ và Mặt Trời Mới. Mặt Trời Đỏ tiếp tục con đường âm nhạc với nhiều thay đổi thành viên từ chỉ chuyên nhạc cụ dân tộc, đến nhạc cụ dân tộc kết hợp nhạc cụ âm nhạc phương Tây…

Cần nhiều sân chơi dành cho nhóm ca

Tràn ngập trên sóng truyền hình hiện tại là các cuộc thi tài năng ca hát nhưng hầu như chưa có một sân chơi nào có đất dành cho các nhóm nhạc thể hiện. Thế nên vào tối 8-6, trong chương trình Tôi là người chiến thắng - The Winner Is không ít khán giả phải ngỡ ngàng với những phần trình diễn đặc sắc của các nhóm nhạc.

Với Tôi là người chiến thắng - The Winner Is, lần đầu tiên một chương trình thi hát lại có bảng dành cho các nhóm ca. Khán giả đi hết từ bất ngờ khi Dòng Thời Gian thính phòng hóa ca khúc nhạc nhẹ Hương ngọc lan nhưng vẫn không đánh mất sự mềm mại nhiều cảm xúc của ca khúc; hay bất ngờ khi nhóm The Leaders hát rock đầy cảm hứng, nhóm Cocoband mang không khí âm nhạc Latin lên sân khấu…

Thế nhưng ít ai biết để tiếp tục theo đuổi con đường thính phòng hóa những ca khúc nhạc nhẹ, bốn thành viên nam (cùng xuất thân từ ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội) của Dòng Thời Gian đã phải cố gắng “trầy vi tróc vảy”. Sau lần xuất hiện ấn tượng trong chương trình Vietnam’s Got Talent 2011 bằng ca khúc Belle trong trích đoạn nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà, nhóm đã phát hành album vol.1 Giấc mơ bình yên vào cuối năm 2012, sử dụng kỹ thuật trình diễn nhạc cổ điển vào các ca khúc: Mùa thu vàng, Hương ngọc lan, Dương cầm thu không em… như một bước khẳng định con đường họ chọn.

Hay nhóm nhạc It’s Time trong chương trình Tôi là người chiến thắng gồm ba thành viên vốn là gương mặt quen thuộc của các quán cà phê, phòng trà nho nhỏ tại TP.HCM. It’s Time từng có nhiều lần thay đổi thành viên và cho đến ngay trước khi bước vào vòng loại Tôi là người chiến thắng, nhóm vẫn còn thay đổi thành viên. Để duy trì nhóm nhạc, khó khăn lớn nhất chính là thành viên. Việc thay đổi thành viên quá nhanh cũng khó mang đến thành công cho một nhóm nhạc.

Những nhóm nhạc như Dòng Thời Gian, It’s Time… có đủ ngoại hình, chất giọng, bản lĩnh sân khấu… để tạo xúc cảm cho khán giả. Thế nhưng nếu không có nhiều sân chơi như Tôi là người chiến thắng, không có những bệ đỡ đánh bóng tên tuổi, họ sẽ khó tồn tại với thị trường âm nhạc vốn quen thừa nhận những nhóm nhạc trẻ chỉ bởi ngoại hình và chiêu trò.

Thiếu sự đỡ đầu Các nhóm ca trong nước nhanh chóng tụ họp rồi tan rã do nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là thiếu sự đỡ đầu của một cá nhân hoặc công ty tổ chức biểu diễn. Hai nhóm nhạc trẻ được biết đến nhiều nhất gần đây là 365 và V.Music khi lần lượt được đỡ đầu bởi hai ca sĩ Ngô Thanh Vân và Hồ Ngọc Hà. 365 và V.Music không chỉ có ngoại hình, vũ đạo, phát hành những MV, album mà họ còn có một ê kíp của hai ca sĩ hậu thuẫn để thực hiện những dự án điện ảnh, từ thiện… Thế nhưng ngoài hai nhóm nhạc may mắn đó thì hầu hết các nhóm ca khác đều phải tự bơi dù xét về chất lượng giọng ca thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

QUỲNH TRANG