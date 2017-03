"I am number four" ra mắt khán giả Việt

Bộ phim hành động siêu nhiên I am number four (Số 4) do D.J.Caruso đạo diễn, Michael Bay sản xuất đã ra mắt khán giả Việt vào ngày 25.2.2011. Phim có sự tham gia của Alex Pettyfer, Dianna Agron.

Mô-típ phim hơi giống với sê-ri phim Twilight (Chạng vạng) - tình yêu đẹp tuổi ô mai giữa một chàng trai và cô gái học chung trường trung học. Khác chăng là Edward Cullen (Robert Pattinson) trong Chạng vạng hóa thân thành ma cà rồng còn John Smith (Alex Pettyfer) là người ở hành tinh khác đến.



Theo Đ.T (TNO)