IDECAF rút lui, gây tiếc nuối

Theo thông tin ban đầu, có trên 60 vở đăng ký và ban tổ chức đã chọn ra được 20 vở chính thức tham dự cuộc thi, trong đó chia đều cơ hội cho mỗi đơn vị được tham dự hai vở. Nhưng đến thời điểm này, danh sách được gút lại chỉ còn 18 vở vì sự rút lui của sân khấu Idecaf.

Lý do mà sân khấu này đưa ra là do lúc đầu nghĩ đây là "liên hoan" mang tính hội hè nên hào hứng đăng ký năm vở, nhưng giờ đã thành "cuộc thi" với sự giới hạn số lượng nên không tham gia nữa vì không thích "ăn thua" và cũng không biết chọn ai, bỏ ai. Sự "ra đi" này của Idecaf - sân khấu đứng đầu trong làng kịch xã hội hóa phía Nam - chắc chắn sẽ để lại nhiều tiếc nuối, bởi khán giả đang mong chờ sự so tài giữa Vũ Minh, Tuấn Khôi, Binh Hùng của Idecaf và Đức Thịnh, Thái Hòa của Phú Nhuận.

Đạo diễn Hữu Lộc của sân khấu Nụ cười mới cũng không tham gia vở Ông bà vú như đã đăng ký, mà chỉ đứng ra bảo trợ cho hai đạo diễn nữ vừa tốt nghiệp là Bích Phượng (Người và dã thú) và Huyền Trân (Một phút một thời).

Nhà hát kịch thành phố thì chỉ còn một đại diện là đạo diễn Hoàng Duẩn với vở Niềm tin bị đánh cắp có sự kết hợp của người và rối. Sân khấu 5B cũng vừa xin thay một vở mới với cái tên khá lạ: 270 gram của đạo diễn trẻ Lý Khắc Linh về đề tài tình yêu, sẽ ra mắt khán giả dịp Giáng sinh.

Những tác phẩm còn lại cũng có nhiều thay đổi về tên tác phẩm, đạo diễn dàn dựng so với danh sách đã đăng ký ban đầu, nhất là những vở của các đạo diễn tự do hoặc vừa tốt nghiệp. Phần lớn họ đã bỏ cuộc vì nhiều lý do về thời gian, kinh phí, sức lực. Những người còn trụ lại và được chọn gồm Hoàng Thúy (Cái lò gạch cũ), Hữu Luận (Sự thật không nói), Long Hà (Cưới vợ cho chồng), Phan Bách Việt (Cuộc sống là thế đấy).

Theo ban tổ chức, đây là những tác phẩm mới toanh, có thể còn hơi non tay trong cách dàn dựng nhưng có nhiều điều mới lạ, thú vị vì tư duy và ngôn ngữ đạo diễn là yếu tố quyết định trong cuộc thi này. Bên cạnh đó, sân khấu miền Bắc cũng lặn lội vào Nam và góp mặt với bốn vở diễn mà NSND Trọng Khôi bật mí là "hay đấy nhé!": Trầu cau (Đoàn chèo Hải Phòng), Cung phi Điểm Bích, Dấu ấn thời gian (Nhà hát cải lương T.Ư), Cầu vồng trắng (Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội).

Cuộc thi sẽ khai mạc vào tối 15-12-2007 tại rạp Hưng Đạo với vở cải lương Người cáo của đạo diễn Lê Nguyên Đạt. Những ngày tiếp theo, vở diễn của sân khấu nào tham dự sẽ được diễn tại sân khấu đó và ban giám khảo sẽ ngồi lẫn với khán giả để đo phản ứng và cảm xúc của người xem. Những vở còn lại sẽ được công diễn tại Nhà hát Thế giới trẻ.

Trong khuôn khổ cuộc thi, những buổi tọa đàm về các vở diễn và những vấn đề sân khấu sẽ diễn ra vào các ngày 19, 23 và 26-12 với sự góp mặt của các đạo diễn trẻ.