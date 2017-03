IFPI kiện nhacso.net vi phạm bản quyền âm nhạc

Trong gần 100 ca khúc được liệt kê, đa số là các ca khúc quốc tế do các ca sĩ tên tuổi thực hiện như Madona, Mariah Carey (For The Record), Katy Perry (I Kissed A Girl), Pussycat Dolls (When I Grow Up)...

IFPI cho rằng việc sao chép và phân phối đến công chúng các bản ghi âm qua website nói trên đã xâm phạm các quyền liên quan của các nhà sản xuất ghi âm trên thế giới. IFPI đề nghị FPT online thực hiện các biện pháp trong 24 tiếng đồng hồ, ngăn chặn hành động phân phối nói trên. IFPI sẽ tiếp tục kiểm tra và cho biết chính thức tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự đối với các hành vi xâm phạm bản quyền, yêu cầu bồi thường cho việc sử dụng trong quá khứ và hiện tại.