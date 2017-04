"Inception" giành được 3 tượng vàng Oscar

Giải Oscar 2011 (tên người chiến thắng được in đậm):





Phim hay nhất:

- 127 Hours

- Black Swan

- Inception

- The Fighter

- The Kids Are All Right

- The King's Speech

- The Social Network

- Toy Story 3

- True Grit

- Winter's Bone

Đạo diễn xuất sắc:

- Darren Aronofsky (Black Swan)

- David Fincher (The Social Network)

- Joel Coen và Ethan Coen (True Grit)

- Tom Hooper (The King's Speech)

- David O. Russell (The Fighter)

Nam diễn viên chính xuất sắc:

- Colin Firth (The King's Speech)

- Javier Bardem (Biutiful)

- Jesse Eisenberg (The Social Network)

- James Franco (127 Hours)

- Jeff Bridges (True Grit)

Nữ diễn viên chính xuất sắc:

- Annette Bening (The Kids Are All Right)

- Nicole Kidman (Rabbit Hole)

- Natalie Portman (Black Swan)

- Michelle Williams (Blue Valentine)

- Jennifer Lawrence (Winter's Bone)

Nam diễn viên phụ xuất sắc:

- Christian Bale (The Fighter)

- John Hawkes (Winter's Bone)

- Jeremy Renner (The Town)

- Mark Ruffalo (The Kids Are All Right)

- Geoffrey Rush (The King's Speech)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

- Amy Adams (The Fighter)

- Melissa Leo (The Fighter)

- Helena Bonham Carter (The King's Speech)

- Jacki Weaver (Animal Kingdom)

- Hailee Steinfeld (True Grit)

Kịch bản gốc xuất sắc:

- Another Year

- The Fighter

- Inception

- The Kids Are All Right

- The King's Speech

Kịch bản chuyển thể xuất sắc:

- The Social Network

- 127 Hours

- Toy Story 3

- True Grit

- Winter's Bone

Phim hoạt hình hay nhất:

- Toy Story 3

- The Illusionist

- How to Train Your Dragon

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc:

- Biutiful (Mexico)

- In A Better World (Đan Mạch)

- Incendies (Canada)

- Dogtooth (Hy Lạp)

- Outside The Law (Algeria)

Quay phim xuất sắc:

- Black Swan

- Inception

- The King's Speech

- The Social Network

- True Grit

Nhạc phim hay nhất:

- 127 Hours

- How to Train Your Dragon

- Inception

- The King's Speech

- The Social Network

Bài hát trong phim hay nhất:

- "Coming Home" (Country Strong)

- "I See The Light" (Tangled)

- "If I Rise" (127 Hours)

- We Belong Together (Toy Story 3)

Dựng âm thanh xuất sắc:

- Inception

- Tron: Legacy

- Toy Story 3

- True Grit



- Unstoppable

Hòa âm xuất sắc:

- Inception

- The King's Speech

- Salt

- The Social Network

- True Grit

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc:

- Alice in Wonderland

- Harry Potter and the Deathly Hallows: phần 1

- Inception

- The King's Speech

- True GritHóa trang xuất sắc:- Barney's Version

- The Way Back

- The Wolfman

Thiết kế trang phục đẹp nhất:

- Alice in Wonderland

- I Am Love

- The King's Speech

- The Tempest

- True Grit

Dựng phim xuất sắc:

- Black Swan

- The Fighter

- The King's Speech

- 127 Hours

- The Social Network

Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất:

- Alice in Wonderland

- Harry Potter and the Deathly Hallows: phần 1

- Hereafter

- Inception

- Iron Man 2

Phim truyện tài liệu hay nhất:

- Exit Through The Gift Shop

- Gasland

- Inside Job

- Restrepo

- Waste Land

Phim tài liệu ngắn xuất sắc:

- Killing in The Name

- Poster Girl

- Strangers No More

- Sun Come Up

- The Warriors of Qiugang

Phim ngắn hay nhất:

- The Confession

- The Crush

- God of Love

- Na Wewe

- Wish 143

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc:

- Day & Night

- The Gruffalo

- Let's Pollute

- The Lost Thing

- Madagascar, A Journey Diary