Isabel Correia đoạt ngôi Gương mặt đẹp nhất

Danh hiệu Face of the Year 2009 do Global Beauties bình chọn vừa được trao cho người đẹp Brazil Isabel Correia.

Isabel (ảnh) đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh tại các cuộc thi hoa hậu khắp nơi trên thế giới để giành chiến thắng. Năm 2009, cô đại diện bang Sergipe tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Brazil và giành giải phụ Beach Model. Tuy không đoạt ngôi vị cao nhất để tham gia các cuộc thi quốc tế nhưng cô gái có gương mặt thanh tú, làn da nâu đậm, đôi mắt sáng và nụ cười rộng mở đã lọt vào mắt xanh của các chuyên gia sắc đẹp Global Beauties. Ở vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt là các người đẹp Melat Yante (Ethiopia) và Andreina Castro (Venezuela). Sandra Luz Vargas (Mexico) xếp thứ tư và người đẹp Philippines - Carishiela May Kuijpers - giành suất cuối cùng trong tốp 5.