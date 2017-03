"Jackass 3D" đánh bật mọi kỷ lục trước đó ở Bắc Mỹ

Theo Văn Hưng (Vietnam+)



"Jackass 3D" được trình chiếu trên 4.600 rạp tại 3.081 điểm ở Canada và Mỹ, mang về khoản doanh thu 21,8 triệu USD ngay trong ngày ra mắt.Con số này đã vượt qua các phiên bản tiền bối của bộ phim "Jackass,” đồng thời cũng giúp “Jackass 3D” có màn phát hành ấn tượng nhất tháng Mười.Người phát ngôn của Liên đoàn các rạp chiếu phim Bắc Mỹ cho hay, họ kỳ vọng “Jackass 3D” sẽ mang về khoản doanh thu 50 triệu USD tiền bán vé.Đứng ở vị trí thứ hai là “Red,” bộ phim tình báo hài hước có sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu như Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich và Helen Mirren.“Red” được xây dựng từ truyện hài nổi tiếng của hai tác giả Warren Ellis và Cully Hamner. Hy vọng của các rạp chiếu là “Red” sẽ giúp họ giành được 22,5 triệu USD tiền bán vé.Vị trí thứ ba thuộc về bộ phim “The Social Network,” đã ra mắt từ ba tuần trước của hãng Sony. Đây chính là vị quán quân mấy tuần vừa qua, đến nay độ “hot” của nó đã giảm xuống đôi chút để nhường chỗ cho những “bom tấn” khác vừa ra mắt.Tuần này, “The Social Network” mang về khoản doanh thu 11 triệu USD, nâng tổng doanh thu từ ngày ra mắt lên con số 63,1 triệu USD.Hai bộ phim "Secretariat” của Disney và “Life As We Know It" của Warner Bros lần lượt chia nhau vị trí thứ 4 và thứ 5 trên bảng xếp hạng “phim chiếu rạp ăn khách nhất trong tuần.”Doanh thu trong tuần qua của “Secretariat” là 9,5 triệu USD, tổng doanh thu qua hai tuần công chiếu là 27,5 triệu USD.Kém hơn một chút, 9,2 triệu USD là số tiền thu được của “Life As We Know It" trong tuần vừa rồi, giúp nhà sản xuất Warner Bros nhận được tổng cộng 28,9 triệu USD qua hai tuần chiếu phim./.