James Joyce đến TP.HCM

Sau hai triển lãm tại Hà Nội và Đà Nẵng vừa qua, lần này Đại sứ quán Ireland đã phối hợp cùng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn tổ chức cuộc triển lãm tại TP.HCM.

Triển lãm kể về câu chuyện của nhà văn người Ireland, James Joyce (1882 -1941), một trong những văn sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Tư tưởng và sự ảnh hưởng của ông mang tính toàn cầu, James Joyce là biểu tượng cho một tinh thần hiện đại của đất nước Ireland.

Tác phẩm của James Joyce rất ít nhưng ảnh hưởng đến cả một thời đại. Bốn tác phẩm của ông là những thành tựu lớn của văn học Ireland: Dubliners (Người Dublin, 1914), A portrait of the artist as a young man (Chân dung một chàng trai trẻ, 1916), Ulysses (1922) và Finnegans wake (Finnegans thức giấc, 1939).

Những năm đầu đời, sự nghiệp, tác phẩm và ảnh hưởng của nhà văn James Joyce được giới thiệu khái quát tại cuộc triển lãm. Khách tham quan sẽ được thấy hình ảnh thời niên thiếu cũng như gia đình James Joyce. Đó là hình ảnh cậu bé James Joyce lúc lên 6 tuổi, James Joyce ở trường học và những chuyến đi khắp châu Âu của ông từ Dublin tới Trieste, Paris, Rome và Zunich. Triển lãm cũng kể về câu chuyện ngày 16/6/1904, khi James Joyce và Nora Baracle lần đầu hẹn hò, sau này câu chuyện trở nên bất hủ trong tác phẩm Ulysses (1922).

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31/10 tại Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM.