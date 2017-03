James Wan: Ông vua mới của phim kinh dị

Tình thương yêu giúp vượt qua nỗi sợ Cho đến hiện tại bộ phim The Conjuring với vốn đầu tư 20 triệu USD đã thu về gần 250 triệu USD. The Conjuring dựa theo một sự kiện có thật được ghi chép lại từ cặp vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren. Những ghi chép về hiện tượng siêu nhiên của nhà Warren cũng đã từng được dựng thành tác phẩm Amityville Horror. Sự kiện trong The Conjuring xảy ra vào năm 1971, khi gia đình Perron dọn đến ở tại trang trại ở Harrisville, bang Rhode Island. Hàng loạt các sự kiện kỳ lạ kinh hoàng diễn ra hằng ngày trong ngôi nhà của họ. James Wan tài tình ở chỗ xen kẽ những pha làm khán giả sợ thót tim là những cảnh gia đình bình yên. Có thể thấy phảng phất trong những bộ phim kinh dị của James luôn là tình thương yêu. Chính tình thương yêu mới đem bạn và gia đình vượt qua được bóng tối, vượt qua những nỗi sợ.