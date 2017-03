Jang Dong Gun bị đồn đi Mỹ cưới vợ

Tháng 11-2009, mối quan hệ của Jang Dong Gun và Go So Young được tiết lộ với báo giới và ngay lập tức trở thành đề tài nóng trong dư luận. Thông tin về "vị hôn thê" của người đàn ông đắt giá nhất xứ Hàn được báo giới săn lùng, khiến cho tên tuổi Go So Young nổi như cồn, dù cô giờ gần như vắng bóng trên màn ảnh. Trả lời phỏng vấn về chuyện hôn sự, cặp đôi cho biết họ chưa tính đến đám cưới vì còn bận rộn với công việc.





Jang Dong Gun và Go So Young quyết định "yêu là cưới"? Ảnh: Chosun.

Tuy nhiên, hôm 2-1 vừa rồi, nhiều người tình cờ bắt gặp hai người tại sân bay Incheon khi họ sửa soạn đáp chuyến bay sang Mỹ. Trong khi phía quản lý của cặp tình nhân khẳng định, đó chỉ là một chuyến du lịch đầu năm mới và có rất nhiều bạn bè đi cùng, nhiều nguồn tin lại tiết lộ, Jang Dong Gun và Go So Young sang Mỹ làm đám cưới, thay vì tổ chức kết hôn rình rang và bị quấy rầy bởi các paparazzi. Cho đến giờ, địa điểm mà đôi uyên ương đến vẫn không được tiết lộ, ngoài một nguồn tin "rỉ tai" với báo chí rằng điểm đến là Hawaii.

Đại diện của ngôi sao Xin chào ngài tổng thống trước thăm dò của báo giới về việc liệu cặp đôi có tổ chức đám cưới trong năm nay hay không đã tiết lộ, Jang Dong Gun sẽ bắt đầu dự án phim mới vào tháng 5 tới, thời gian đóng phim kéo dài tới hết năm nay, vì thế anh sẽ hết sức bận rộn và không thể nghĩ đến chuyện kết hôn. Trước thông tin này, một số người phỏng đoán, Jang Dong Gun tận dụng quãng thời gian rỗi rãi đầu năm mới để tiến hành hôn lễ.

Dự kiến, sau khi trở về từ Mỹ, Jang Dong Gun sẽ được thực hiện ca phẫu thuật đầu gối để điều trị vết thương mà anh bị khi tham gia bộ phim Cờ bay phấp phới từ năm 2004.

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)