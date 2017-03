Jang Dong Gun bị nghi nói dối chiều cao

Trong hồ sơ nghệ sĩ, chiều cao của Jang Dong Gun được khai là 182cm. Tuy nhiên, khi đứng cạnh nam diễn viên người Nhật Nakamura Toru trong bộ phim 2009 Lost Memories, ngôi sao điển trai xứ Hàn có phần hơi nhỏ bé.



Nakamura Toru cao 185 cm, nhỉnh hơn Jang Dong Gun 3cm nhưng trông có phần cao lớn hơn Jang Dong Gun khá nhiều. Chính bởi vậy, sau khi xem bức ảnh này, không ít ý kiến cho rằng, Jang Dong Gun đã nói dối về chiều cao. Có ý kiến cho rằng, Jang Dong Gun chỉ cao chưa đầy 180cm.







Bức ảnh khiến Jang Dong Gun (phải) rơi vào nghi án nói dối chiều cao.

Jang Dong Gun và bạn diễn Phạm Băng Băng tại LHP Cannes

Jang Dong Gun và bạn diễn Phạm Băng Băng tại LHP Cannes lần thứ 64 quảng cáo cho bộ phim My Way.



Mạng xã hội đang trở thành một trong những công cụ tuyên truyền của các ngôi sao nổi tiếng. Thông qua trang web cá nhân, các nghệ sĩ có thể chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và thậm chí cả cuộc sống riêng của mình với người hâm mộ. Tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bão của Internet ngày nay, những bí mật mà giới nghệ sĩ muốn giấu kín cũng dần bị phát hiện, phơi bày và lan truyền với tốc độ chóng mặt.Rất nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã “méo mặt” khi những bức ảnh thời đi học của họ được đưa lên mạng và khiến họ trở thành nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Những bí mật trong cuộc sống riêng như chuyện kết hôn, ly dị của họ cũng được cư dân mạng mang ra “mổ xẻ” như trường hợp của nữ diễn viên Lee Ji Ah gần đây. Hình ảnh của các ngôi sao, qua những sự kiện này, có thể khiến người hâm mộ ngạc nhiên, và đôi khi là thất vọng.Trong những trường hợp bị cư dân mạng mang ra xem xét, bình luận, phần lớn các nghệ sĩ xứ Hàn đều chọn cách im lặng và nam diễn viên Jang Dong Gun cũng chọn cách thức này. Hiện, anh vẫn đang bận rộn với lịch quay và tuyên truyền cho bộ phim My Way mà anh tham gia cùng nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng tại LHP Cannes lần thứ 64. Kết hoạch thực hiện bộ phim này đã bị trì hoãn từ đầu năm ngoái tới cuối năm bởi Jang Dong Gun muốn dành thời gian chăm sóc và ở bên vợ anh, nữ diễn viên Go So Young trong thời gian cô mang bầu và sinh bé đầu lòng.