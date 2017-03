Jang Dong Gun đã có con trai

Tài tử xứ Hàn và vợ anh, người đẹp Go So Young đã chính thức lên chức bố mẹ. Go So Young vừa hạ sinh một bé trai sáng sớm 4-10.

Go So Young sinh con trai đầu lòng vào lúc 4 giờ sáng ngày 4-10 tại một bệnh viện ở Seoul Kangnam. Em bé chào đời nặng 3,2 kg. Jang Dong Gun thông báo: “Tôi rất hạnh phúc bởi cả vợ và con tôi đều khỏe mạnh. Cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho chúng tôi”. Jang Dong Gun, 38 tuổi và Go So Young, 38 tuổi kết hôn ngày 2-5 vừa qua tại khách sạn 5 sao Shilla ở Seoul, Hàn Quốc. Cặp đôi này đã có 18 năm quen biết và làm bạn trước khi trở thành vợ chồng. Khi kết hôn, Go So Young đã mang thai hơn 4 tháng nhưng trông cô vẫn rất thon gọn. Người đẹp giàu có nổi tiếng xứ Hàn thon thả cho tới tận giai đoạn cuối của thai kỳ. Tại Hàn Quốc, Jang Dong Gun và Go So Young hiện là cặp đôi nổi tiếng và được giới truyền thông quan tâm nhất, họ thậm chí được gọi là “Brangelina xứ Hàn”. Sau khi kết hôn, Jang Dong Gun nhanh chóng quay trở lại với những dự án phim dang dở còn Go So Young dành phần lớn thời gian nghỉ dưỡng chăm sóc em bé trong bụng. Vợ chồng Jang Dong Gun thi thoảng cùng xuất hiện tại một sự kiện hoặc bị bắt gặp đi mua sắm trên phố. Cả hai luôn rạng ngời hạnh phúc khi xuất hiện trước ống kính máy ảnh.

Theo Vĩnh Ngọc (Dân trí/K, NLĐ)