Jang Dong Gun - Go So Young: Đám cưới rất gần?

Sau khi 2 ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc là Jang Dong Gun và Go So Young thừa nhận chuyện hẹn hò, nhất cử nhất động của họ đều có người bám theo. Dù cho thông tin đám cưới vào tháng 5-2010 đã được cả hai phủ nhận nhưng với những gì nắm bắt được, nhiều người trong giới thạo tin của Hàn Quốc cho rằng đám cưới của hai ngôi sao này sẽ chẳng còn xa...

Theo thông tin được đưa trên Newsen, dịp Tết này, Jang Dong Gun và Go So Young sẽ qua lại hai bên gia đình, hai gia đình có thể gặp nhau và việc bàn chuyện cưới xin là điều hết sức tự nhiên...



Đặc biệt, theo tiết lộ của một người quản lý của Jang Dong Gun, ngày 6-3-2010, thời điểm mà Jang Dong Gun gặp gỡ người hâm mộ có lẽ là thời điểm thích hợp để Jang Dong Gun chia sẻ về kế hoạch cưới xin của mình.



Không chỉ có vậy, những thông tin thu hút như Go So Young đã đặt tiệc tại một khách sạn 5 sao ở Seoul cho đám cưới hay cô đã đi thử áo cưới tại một cửa hàng áo cưới ở khu Chungdamdong, Seoul rồi việc Jang Dong Gun tậu nhà đắt tiền làm tổ ấm mới... càng khiến cho dư luận thêm tin tưởng vào một đám cưới của năm 2010 cho hai ngôi sao này...