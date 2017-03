Jang Dong Gun sửa soạn kết hôn

Việc Jang Dong Gun tuyên bố mối tình 2 năm với người đẹp Go So Young làm dấy lên rất nhiều tin đồn quanh việc anh sắp sửa làm đám cưới. Trên website cá nhân, không chỉ nhận được vô số những lời chúc mừng, "người đàn ông đắt giá nhất xứ Hàn" còn được nhiều những sự quan tâm về dự định tổ chức hôn lễ.



Cư dân mạng thi nhau phác họa hình ảnh con của cặp đôi. Ảnh: Jet.

Jang Dong Gun trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2004 từng thổ lộ, anh yêu thích tuýp phụ nữ có mái tóc đen, làn da mượt mà và một tính cách chân thành, ấm áp. Điều này có vẻ ăn khớp với người đẹp của Con đường đã qua. Trong khi đó, vào năm 2006, Go So Young khi tham gia một show truyền hình đã nói, cô không thích đàn ông đẹp trai. Cuối cùng, "một nửa" mà cô tìm thấy lại là người khiến không ít phụ nữ phải mê mẩn. Chia sẻ về tình yêu định mệnh này, trong chương trình Entertainment Relay của đài KBS2 cuối tuần vừa rồi, cô ngượng ngùng nói: "Tôi không thể hiểu tại sao chúng tôi lại yêu nhau nữa". Phóng viên hỏi cô về kế hoạch kết hôn và nhận được câu trả lời: "Có lẽ là 40 tuổi".

Go So Young và Jang Dong Gun khi đóng chung "Gió thổi khúc tình yêu" năm 1998. Cặp đôi bằng tuổi nhau và sinh năm 1972. Ảnh: Sina.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Jang Dong Gun úp mở rằng anh bắt đầu cảm thấy cô đơn khi tuổi 40 đến gần. Báo giới hỏi anh khi nào sẽ chia tay với đời độc thân, ngôi sao của Xin chào ngài tổng thống khẳng định: "Trước 40 tuổi". Thông tin này khiến nhiều người không nghi ngờ về việc đám cưới sẽ sớm diễn ra, đặc biệt sau khi một nguồn tin tiết lộ, Go So Young đã bị mật đi thử váy cưới và mua sắm đồ đạc, chuẩn bị cho tổ ấm.

Phóng viên liên lạc với đại diện của cặp đôi để hỏi thăm tình hình, tuy nhiên hai phía đều bác bỏ chuyện Jang Dong Gun, Go So Young sẽ làm đám cưới trong năm nay. Một người nói: "Còn quá sớm để nói chắc chắn rằng khi nào họ sẽ kết hôn".

Biệt thự nơi Go So Young đang sống có giá lên tới 100 tỷ won. Ảnh: Chosun.

Cũng theo tính toán của tờ Chosun Ilbo, Jang Dong Gun và Go So Young đều sở hữu tài sản kếch sù sau nhiều năm làm việc trong làng giải trí, đám cưới của họ ắt hẳn sẽ rất ấn tượng vì mức độ xa hoa. Nữ diễn viên của Gió thổi khúc tình yêu hiện sống tại biệt thự cao cấp ở Gangnam, giá hơn 100 tỷ won. Trong những năm thập niên 90, cô từng là nữ hoàng quảng cáo xứ Hàn, và cho đến thời điểm hiện tại, dù ít đóng phim, cô vẫn liên tục ký các hợp đồng quảng cáo có giá trị. Người tình của cô, Jang Dong Gun cũng không kém cạnh, anh sở hữu khối tài sản lên tới 100 tỷ won, đồng thời là cổ đông chính của AM Entertainment.



Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)