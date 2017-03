Jang Dong Gun tái ngộ khán giả Việt với 'Phẩm giá quý ông'

Là tài tử đứng đầu danh sách 20 ngôi sao nam quyến rũ nhất Hàn Quốc do website của kênh truyền hình nổi tiếng thế giới CNN tại châu Á (CNNGO) bình chọn, Jang Dong Gun đã chọn tác phẩm mới nhất của bộ đôi biên kịch Kim Eun Sook (nổi tiếng với một loạt phim như Chuyện tình Paris, Lovers, Nữ thị trưởng, Sóng gió hậu trường…) và đạo diễn Shin Woo Chul để đánh dấu sự trở lại của mình. Và anh ấy đã thành công ngoài sức mong đợi. Phẩm giá quý ông là một trong những tác phẩm hay nhất trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn năm 2012.

Thuộc thể loại tình cảm hài lãng mạn, bộ phim xoay quanh chuyện tình bạn, tình yêu, sự nghiệp của bốn người đàn ông ở tuổi trung niên. Họ thành công trong sự nghiệp, có vẻ ngoài lịch lãm, dịu dàng và luôn làm các cô gái phải xiêu lòng. Jang Dong Gun vào vai Kim Do Jin, viện trưởng một viện kiến trúc tư - là người đàn ông bảnh trai, tài năng, kiêu ngạo, tôn thờ chủ nghĩa độc thân và đang yêu đơn phương. Người con gái may mắn lọt vào tầm ngắm của Kim Do Jin chính là Seo Yi Soo (Kim Ha Neul đóng), một cô giáo lý luận với hai tính cách trái ngược, vừa cứng rắn trước học sinh, vừa nhút nhát trước người mà cô thầm đem lòng thương nhớ. Đó là anh chàng Im Tae San (Kim Soo Ro đóng) - đồng nghiệp của Kim Do Jin, thế nhưng anh này lại đang yêu cô bạn cùng phòng của Seo Yi Soo.

Phẩm chất quý ông không chỉ khiến khán giả bị thu hút bởi câu chuyện hấp dẫn, hài hước xoay quanh hai nhân vật chính, mà ngay cả tuyến diễn viên phụ cũng đang gây nên một cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ. Đó là Im Tae San (Kim Soo Ro đóng) - một người anh, người bạn, người yêu tốt; là Choi Yoon (Kim Min Jong đóng) - quý ông lịch lãm nhất; là Meari (Yoon Jin Yi đóng) - cô nàng vitamin của màn ảnh…

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Phẩm giá quý ông sẽ lên sóng truyền hình vào ngày 22/3 lúc 20h hàng ngày trên kênh TodayTV-VTC7 và trên SNTV-SCTV6 từ 27/3.

Theo Infonet