Jang Dong Gun “tấn công” phim trường Hollywood

Một cảnh trong phim "The Warrior’s Way". (Ảnh: Galaxy)



Theo Xuân Mai (Vietnam+)

Binh đoàn sát thủ Á Đông trong trang phục đen kịt, gươm sắc và ám khí đối đầu với những cao bồi không biết sợ hãi là gì của miền viễn Tây.Phim không chỉ gồm những pha chiến đấu hoành tráng, mà còn mang cả yếu tố siêu nhiên, đem lại những khung hình đẹp sẽ khiến cho người yêu điện ảnh Hollywood được "no mắt, đã tai.""The Warrior’s Way" là sự phối hợp nhịp nhàng giữa đạo diễn quốc tế gốc Hàn tài năng Sngmoo Lee và nhà sản xuất lừng danh Barrie Osborne của các siêu phẩm như “Chúa tể những chiếc nhẫn”, “Ma trận” và “Face/Off”.Cũng chưa có một bộ phim võ thuật nào quy tụ nhiều chuyên gia kỹ thuật như bộ phim tốn kém 45 triệu USD này. Chuyên gia hiệu ứng đặc biệt Christian Rivers (phim King Kong) của xưởng phim Weta Digital lừng danh, chuyên gia hình ảnh Michael Pangrazio (phim Star Wars và Sin City); chuyên gia hậu kỳ Jason Piccioni (phim X-Men 2) và Dan Hennah (phim Lord of the Rings)... là những cái tên đáng chú ý trong danh sách dài của êkíp làm phim.Khán giả có quyền hy vọng vào một bữa đại tiệc hình ảnh từ phút đầu đến phút cuối, và thật sự họ đã hoàn toàn bị chinh phục khi đoạn trailer chính thức của "The Warrior’s Way" được tung ra.Sau nhiều tuần trình chiếu ở Mỹ, "The Warrior’s Way"- phim đầu tiên tại Hollywood của tài tử Hàn Quốc Jang Dong Gun sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 11/3 tới. Trong phim, Jang Dong Gun có cơ hội diễn xuất bên cạnh hai ngôi sao Hollywood là Geofrey Rush và Kate Bosworth.Nội dung phim kể về một tay sát thủ người châu Á Yang (Jang Dong Gun) tìm kiếm bình yên, hạnh phúc tại một sa mạc ở rìa miền Tây nước Mỹ. Nhưng tại đây, khi tình yêu vừa chớm nở với Lynne (Kate Bosworth) Yang kinh hoàng nhận ra những đồng đội mà anh đã quay lưng khi xưa đang truy sát qua hàng ngàn dặm theo anh.Chúng huy động đội quân tinh nhuệ đông đúc, áp đảo thị trấn miền viễn Tây. Và con đường duy nhất để sống, đối với Yang, không thể nào khác là phải chiến đấu..../.