Jang Dong-gun tái xuất trong “bom tấn” Mỹ - Hàn

Jang Dong-gun sẽ xuất hiện bên cạnh các diễn viên Mỹ như Kate Bosworth, Geoffrey Rush, Danny Huston và Tony Cox.Bộ phim này hứa hẹn sẽ là một bộ phim “bom tấn” khi được công chiếu. "The Warrior's Way" là bộ phim tiếng Anh do Seung-woo Lee viết kịch bản và làm đạo diễn.







Ngày 22-11, bộ phim được chiếu thử ở Seoul, Hàn Quốc. Hai diễn viên chính trong phim là Jang Dong-gun và Kate Bosworth đã tham dự buổi chiếu thử phim. Bộ phim sẽ được công chiếu chính thức ở Mỹ và Hàn Quốc vào ngày 2-12 tới.

