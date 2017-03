Jang Na Ra giành giải thưởng lớn tại LHP Trung Quốc

Tại LHP Kim kê Bách hoa lần thứ 19 vừa qua tại Trung Quốc, ngôi sao có gương mặt “baby” của Hàn Quốc Jang Na Ra đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim nước ngoài với diễn xuất trong phim Sky and the Ocean.

Chia sẻ tại LHP Kim kê Bách hoa 19 Jang Na Ra nói: “Lời đầu tiên tôi muốn cảm ơn đến ê-kíp thực hiện cùng các bạn đồng nghiệp của tôi – sao họ có thể làm ra một bộ phim tuyệt vời đến vậy. Tôi hiểu Sky and the Ocean được phát hành tại một số nước để mang lại hy vọng cho người dân nghèo trên thế giới. Vì vậy tôi cũng mong rằng những người khác cũng sẽ cảm nhận được sức mạnh đó khi xem tác phẩm này”.

Người đẹp 29 tuổi này đến với nghệ thuật trong vai trò một ca sĩ vào năm 2001. Album đầu tay của cô mang tựa đề The First Story, và kể từ đó tên tuổi cô được biết đến nhiều hơn với các hit như Sweet Dreams và April Story.

Cô chính thức đến với bộ môn nghệ thuật thứ 7 khi tham gia bộ phim truyền hình của Đài MBC Non Stop 2 và The Successful Story Of A Bright Girl.

Jang Na Ra là nữ diễn viên thứ ba của Hàn Quốc trong lịch sử 19 năm qua giành được giải thưởng trong sự kiện này. Đồng hương của Jang Na Ra là đạo diễn Kim Tae Gyoon cũng mang về cho mình giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất thể loại phim nước ngoài. Bộ phim giúp đạo diễn này thành công đó là Barefoot Dream.

“Tôi muốn chia sẻ vinh dự này với tất cả các thành viên tham gia làm bộ phim cũng như những đứa trẻ đáng yêu của Đông Timor”, đạo diễn Kim phát biểu khi lên nhận giải thưởng.



Tác phẩm Barefoot Dream cũng nhận được đề cử cho Phim nước ngoài hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 83 sắp tới.



