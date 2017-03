Jang Nara bị kiện

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên khả ái Hàn Quốc này bị cáo buộc chuyện vi phạm bản quyền khi tự ý thu âm ca khúc Mirage bằng tiếng Hàn và phiên bản tiếng Anh dựa theo ca khúc tiếng Anh If you ask me to mà không được sự đồng ý của tác giả người Mỹ.

Lá đơn khiếu nại ghi rõ: “Các nhà sản xuất Hàn Quốc đã dùng ca khúc này cho album thứ sáu của ca sĩ Jang Nara mà không được sự đồng ý của người giữ bản quyền, vì nhà soạn nhạc người Mỹ đã tuyên bố rằng chưa bao giờ cho phép. Đây rõ ràng là một hành động vi phạm bản quyền”. Đơn kiện cũng yêu cầu phía Hàn Quốc không được lưu hành album vi phạm này trên các dịch vụ âm nhạc trực tuyến và ngừng ngay việc sản xuất cũng như buôn bán album trên thị trường”.

Jang Nara, năm nay 27 tuổi, quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các bộ phim như Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh... Cô đã phát hành sáu album ca nhạc. Đĩa hát mới nhất của cô chính là Dream of Asia gồm 26 ca khúc, trong đó Jang Nara hát bằng năm ngôn ngữ (Quảng Đông, Quan Thoại, Hàn Quốc, Nhật và tiếng Anh).

Cô cũng là ca sĩ Hàn Quốc đã hai lần đến VN, lần gần đây nhất là vào tháng 6-2008. Cô đến biểu diễn giao lưu trong trong buổi giao lưu âm nhạc Việt-Hàn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.