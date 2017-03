Jang Nara được fan tặng tiền

Cha ruột của Jang Nara - ông Joo Ho Sung chia sẻ trên website cá nhân, hôm 21-10 vừa rồi rằng, con gái của ông đã dùng toàn bộ số tiền trên đóng góp cho bộ phim mới của cô. Ông Joo Ho Sung viết: “Khoảng một tuần trước, con gái tôi Jang Nara đã nhận được 100 triệu won từ khán giả hâm mộ.

Người này đề nghị dùng số tiền này để trang trải chi phí tuyên truyền quảng bá cho bộ phim mới của Jang Nara mang tên The Sky and the Sea. Chúng tôi từng đề cập tới chuyện hạn chế về ngân sách của bộ phim. Hiện tại, với số tiền này, chúng tôi có thể thoải mái thực hiện các hoạt động quảng bá cho phim”.

Bộ phim The Sky and the Sea, bộ phim tiếng Hàn mới nhất của Jang Nara trong vòng 4 năm trở lại đây, từng phải ngừng thực hiện khi mới quay được một nửa do thiếu kinh phí. Bộ phim bấm máy từ tháng 10 năm ngoái, nhưng phải tới tận tháng 10 năm nay mới có thể ra mắt khán giả.

Được biết, cha ruột của Jang Nara - ông Joo Ho Sung đã phải bỏ tiền túi ra đầu tư cho bộ phim. Ngoài ra, các khoản thu nhập của Jang Nara tại Trung Quốc trong mấy năm qua cũng phải “rót” hết vào cho dự án The Sky and the Sea.

Bộ phim mới nhất của Jang Nara - The Sky and the Sea công chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 29-10 tới. Ông Joo Ho Sung cũng vui vẻ thông báo, nữ diễn viên Jang Nara đã nhận được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất, thuộc hệ thống giải thưởng Deajong năm 2009.