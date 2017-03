Jennifer Aniston và Gerard Butler hẹn hò?

Mặc dù cả hai đều phủ nhận tin này, nhưng khi xuất hiện trên sân khấu Quả Cầu vàng hôm 17-1, ngôn ngữ cơ thể của họ đã gây nên một số nghi vấn.

Khi trao giải thưởng Kịch bản phim xuất sắc nhất cho bộ phim "Up in the Air", Butler nói: “Chúng tôi thật vinh dự vì được cùng nhau trao giải thưởng này”, còn Aniston thì hưởng ứng: “Vâng, đúng vậy”. Khi Sandra Bullock phát biểu nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, máy quay hướng đến Jenifer và quay được cảnh cô đang dựa vào Gerard. Những ánh mắt, nụ cười và nhiều cử chỉ "biết nói" khác mà họ trao cho nhau cũng không "thoát" khỏi sự chú ý của những người có mặt trong Lễ trao giải cũng như khán giả truyền hình.

Tin đồn về mối quan hệ giữa Aniston và Butler bắt đầu từ mùa hè trước, khi 2 người cùng nhau đóng "The Bounty Hunter". Hồi tháng 8-2009, tờ People cho biết đã trông thấy 2 người “tay trong tay” đi bên nhau ở Manhattan.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, quan hệ yêu đương của hai ngôi sao này vẫn là một dấu chấm hỏi trong người hâm mộ.

Theo Hoài Phương (báo Thanh Tra/PopEater)