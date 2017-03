Jennifer Lopez kiện chồng cũ 10 triệu USD

Theo DM, ngày 9-11, Jennifer Lopez đã xin được lệnh của tòa án cấm Ojani Noa công bố đời sống phòng the của họ tạm thời trong một ngày. Phiên xử ngày 10-11 sẽ quyết định có ra hạn lệnh cấm hay không.



Jennifer Lopez và chồng cũ Ojani Noa. Ảnh: Rex.

Nữ ca sĩ cũng sẽ kiện người chồng đầu tiên Ojani Noa 10 triệu USD, cáo buộc anh đang có ý định làm bộ phim How I Married Jennifer Lopez: The J-Lo and Ojani Noa Story - gồm những thước phim quay cảnh giường chiếu của nữ diễn viên, trong dó có hình ảnh họ nghỉ tuần trăng mật hồi năm 1997.

Bà mẹ hai con khẳng định, hành động của Ojani vi phạm thỏa thuận không tiết lộ đời tư của nhau mà họ ký vài năm trước đây.

Đây là lần thứ hai Jennifer kiện người chồng đầu tiên. Năm 2006, tòa án California đã yêu cầu Ojani trả cho Jennifer 545.000 USD, sau khi nữ ca sĩ cáo buộc chồng cũ định xuất bản cuốn sách công bố chi tiết mối quan hệ của họ.

Jennifer kết hôn với Ojani Noa năm 1997 và chia tay sau 11 tháng chung sống. Hiện cô hạnh phúc bên ca sĩ Marc Anthony cùng cặp song sinh một trai, một gái.



Theo Thanh Hương (VNE)