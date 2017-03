Jennifer Lopez - ngôi sao quyền lực nhất

Nữ ca sĩ - diễn viên Jennifer Lopez tại buổi họp báo giới thiệu chuyến lưu diễn quanh thế giới trong mùa hè năm 2012 tại Los Angeles - Ảnh: Reuters

Tạp chí Forbes xây dựng bảng xếp hạng thường niên này dựa trên hai tiêu chí chung: độ lan tỏa của tên tuổi và giá trị tài sản, được chia thành sáu hạng mục cụ thể để đánh giá. Đây là lần đầu tiên Jennifer đứng đầu bảng xếp hạng uy tín này của Forbes. Theo Forbes ước tính, Jennifer Lopez kiếm được 52 triệu USD trong năm qua.

Yếu tố khiến nữ nghệ sĩ 42 tuổi này trở thành ngôi sao nóng bỏng và được săn lùng nhất trong năm 2011, theo một chuyên gia đánh giá, chính là ảnh hưởng từ việc cô tham gia ban giám khảo cuộc thi American Idol. “Sức lan tỏa từ American Idol rất lớn - Jon Albert, tổng giám đốc Công ty Albert, đơn vị hàng đầu trong việc môi giới ngôi sao cho các hãng quảng cáo, nói - Nó có thể xây dựng sự nghiệp cho cả thí sinh lẫn giám khảo.

Các nhà quảng cáo xem cô trên chương trình Idol và những phản ứng tích cực từ công chúng nên họ săn đuổi cô là điều dễ hiểu. Ngoài ra một sự thật hiển nhiên Jennifer là một ngôi sao xinh đẹp, tài năng, đa văn hóa”.

Trong năm qua, hơn 23.000 bài báo viết về Jennifer. Cô xuất hiện trên trang bìa của 46 tạp chí lớn, dẫn đầu danh sách Người phụ nữ đẹp nhất năm 2011 của tạp chí People, được tạp chí Glamour vinh danh là Phụ nữ của năm.

Về sự nghiệp, Jennifer phát hành album đầu tiên kể từ bốn năm qua mang tên Love trong tháng 5-2011. Cô sử dụng chương trình Idol để trình làng những video âm nhạc và biểu diễn một số ca khúc. Bài hát On the floor đạt được vị trí cao ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, còn trên YouTube thì thu hút gần 540 triệu lượt xem.

Jennifer cũng trở thành gương mặt đại diện mới của Hãng mỹ phẩm L’Oreal, ký các hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu nổi tiếng như Giellete, Fiat, trang sức TOUS…

Trong tháng 5 này, khán giả sẽ gặp lại Jennifer trên màn ảnh rộng qua bộ phim mới của cô What to expect when you’re expecting (tạm dịch: Những điều cần chuẩn bị khi mang thai). Ngoài ra, cô sẽ giới thiệu mùi hương nước hoa thứ 18 Glowing, trong chuỗi sản phẩm nước hoa mà cô hợp tác với Công ty Coty bán rất chạy trong mười năm qua. Vào tháng 6, cô sẽ có chuyến lưu diễn âm nhạc quanh thế giới, bắt đầu từ thành phố Panama.

Những ngôi sao còn lại ở top 10 trong bảng xếp hạng của Forbes lần lượt là: Oprah Winfrey (dẫn đầu hạng mục về doanh thu và độ phổ biến trên phát thanh truyền hình), Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga (dẫn đầu tiêu chí được báo chí nhắc đến nhiều và được xã hội yêu thích nhất), Britney Spears, Kim Kardashian, Katy Perry, Tom Cruise và Steven Speilberg. Năm ngoái, ngôi sao được Forbes vinh danh quyền lực nhất là Lady Gaga.

Theo Tấn Khoa (TTO / Forbes, Reuters, AP)