Jennifer Lopez trở lại với American Idol

Jennifer Lopez (giữa) trên ghế giám khảo American Idol Ảnh: US Weekly



Theo NGUYỆT PHƯƠNG (TTO)



Theo tạp chí US Weekly, Lopez từng làm giám khảo American Idol mùa giải 2011 và 2012 nhưng không trở lại trong năm nay. Mới đây, các giám khảo American Idol mùa 12 như Randy Jackson, Nicki Minaj và Mariah Carey đều nói lời giã biệt. Bạn trai của Lopez là Casper Smart cũng đã xác nhận thông tin cô sẽ quay trở lại để lấp vào khoảng trống này.Chỉ có ca sĩ Úc Keith Urban đã ký hợp đồng tham gia cuộc thi trong mùa tới. “Việc trở lại với American Idol là rất hợp lý với Jennifer Lopez. Lịch trình của cuộc thi sẽ cho phép cô ấy cùng lúc tập trung vào các dự án phim và TV mới. Cô ấy cũng sẽ có thời gian dành cho gia đình khi hai con cô bắt đầu đi học” - US Weekly dẫn một nguồn tin từ hãng Fox cho biết.Như vậy, hãng Fox vẫn cần ít nhất một giám khảo nữa cho American Idol mùa giải 13. Việc lựa chọn sẽ phải diễn ra rất gấp gáp do các vòng thử giọng của American Idol mùa giải tới đã chính thức bắt đầu.