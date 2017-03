Jennifer Phạm: "Im lặng là vàng"

Jennifer Phạm hy vọng gây ấn tượng với khán giả khi trở lại phim trường.

- Khá lâu sau “Những chiếc lá thời gian” chị mới quay lại với điện ảnh. Điều gì khiến chị tham gia đóng “Tiếng dương cầm trên biển”?

- Khi quyết định nhận lời tham gia phim, tôi muốn sự trở lại của mình là một cái gì đó gây ấn tượng với khán giả. Vì thế, tôi đã xem kịch bản rất kỹ và hoàn toàn bị chinh phục bởi Tiếng dương cầm trên biển. Đây là bộ phim truyền hình dài 30 tập do nhà văn Nguyễn Quang Lập viết, xoay quang câu chuyện tình tay ba nhiều kịch tính. Tôi, siêu mẫu Lan Hương và diễn viên Minh Tiệp sẽ đảm nhận vai chính trong phim. Lan Hương vào vai cô gái say mê anh chàng điển trai do Minh Tiệp thủ vai, nhưng anh lại chỉ thích cô gái dịu dàng do tôi đảm nhận. Vì thế, nhân vật của tôi phải chịu đủ mọi chèn ép, cuối cùng mới phát hiện ra tôi là em gái đã thất lạc từ lâu của anh Minh Tiệp. Tôi tin rằng khán giả cũng sẽ yêu thích bộ phim này.

- Là diễn viên nghiệp dư nhưng lại đảm nhận vai nữ chính, chị gặp những khó khăn gì?

- Cho dù chưa phải là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng khi nhận lời tham gia bất cứ lĩnh vực nào, tôi cũng sẽ bỏ hết tâm sức vào đó để làm tốt nhất vai trò của mình. Một khi đạo diễn và nhà sản xuất chọn tôi đảm nhận vai nữ chính, họ phải có niềm tin vào khả năng của tôi. Mỗi ngày đều có những thử thách mới, con người ta hoàn thiện mình khi vươn lên chinh phục những đỉnh cao. Tôi tin sẽ làm tốt vai diễn của mình.

Người đẹp tự tin vào ánh mắt, nụ cười của mình.

- “Những chiếc lá thời gian” đưa chị đến với mối nhân duyên cùng Quang Dũng. Với “Tiếng dương cầm trên biển”, chị có e ngại thế nào nếu chuyện phim giả tình thật một lần nữa xảy ra cùng Minh Tiệp?

- Tôi đã có kế hoạch là sau Tiếng dương cầm trên biển sẽ tham gia vài bộ phim khác trong năm nay. Nếu cứ mỗi lần tham gia một phim lại có tình cảm với bạn diễn của mình thì chắc là... chết (cười).

- Đóng phim là dịp đọ sắc cùng siêu mẫu Lan Hương, chị chuẩn bị thế nào cho điều này?

- Tôi không cho đây là sân đấu để đọ sắc cùng ai cả. Điều quan trọng nhất với hai chúng tôi là làm thế nào để diễn tốt vai trò của mình và để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

- “Gái một con trông mòn con mắt”. Hiện tại chị cảm thấy dung nhan mình có gì khác so với thời con gái?

- Tôi không thường tự nhận xét về mình mà lắng nghe những lời nhận xét của mọi người chung quanh để thật khách quan. Có người thấy vẻ mặn mà của cô gái một con thật quyến rũ, nhưng có người lại thấy thích vẻ đẹp con gái ngây thơ, hồn nhiên hơn. Cái đó tùy vào gu của người đánh giá.

Riêng tôi vẫn tự tin vào ánh mắt và nụ cười của mình. Nhiều người cho rằng đôi mắt của tôi đượm buồn, nhưng chính tôi lại thấy nó đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Im lặng là vàng - mọi chuyện cứ để nó qua đi".

- Bận mải công việc kinh doanh và chăm sóc con trai nhỏ, chị sắp xếp thời gian thế nào?

- Tôi tranh thủ mọi khoảnh khắc ngoài công việc để ở bên con trai. Khi tôi đi quay, bé An Nam sẽ ở nhà với ba Dũng và người trông trẻ. Lịch quay được báo sớm nên tôi khá chủ động trong mọi chuyện. An Nam ngoan và tự giác nên mẹ cũng yên tâm lắm.

- Thời gian qua, nhiều tin đồn xoay quanh cuộc sống của chị và Quang Dũng. Nhiều người khẳng định mối quan hệ của hai người đã “cỏ xót xa đưa”. Nguyên nhân nào khiến chị và Quang Dũng lựa chọn sự im lặng?

- Có người từng nói với tôi một câu mà tôi vô cùng tâm đắc: "Im lặng là vàng". Tôi thấy cứ để nó như thế đi.

Nhiều khi mình không muốn để dư luận làm ảnh hưởng đến mình, nhưng không thể phủ nhận là có lúc nó khiến mình bị stress. Những khi như vậy, rất cần những người thân thiết với mình, hiểu mình để tâm sự.

- Chị cũng chia sẻ muốn có thêm một bé gái. Bận mải công việc như thế, dự định sinh con của chị sẽ hoãn đến bao giờ?

- Tuổi tôi còn trẻ, cơ hội đang rất nhiều trước mắt, có lẽ tôi sẽ lùi dự định sinh con lại một thời gian.

