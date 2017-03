Jennifer Phạm làm giám khảo Miss Ngôi Sao

Trong đêm chung kết Miss Ngôi Sao 2012 diễn ra vào tối 30/7 tới tại TP HCM, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm, cựu người mẫu Thúy Hạnh, nhà thiết kế Thuận Việt và 3 nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng, Quốc Huy, Nguyễn Long sẽ cùng đảm nhận vai trò giám khảo. Đây đều là những gương mặt nổi tiếng trong showbiz, thời trang, nhiếp ảnh của Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi nhan sắc.

Jennifer Phạm sẽ cho con trai Bảo Nam đến Hội An để đồng hành cùng các thí sinh Miss Ngôi Sao 2012 trong vòng chung kết.

Chia sẻ cảm xúc khi làm giám khảo Miss Ngôi Sao, Jennifer Phạm cho biết: “Tôi rất vui khi được sự tín nhiệm của Ban tổ chức để trở thành một trong những giám khảo trong đêm chung kết của cuộc thi. Tôi từng trải qua nhiều cương vị khác nhau như thí sinh, MC trong các cuộc thi sắc đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận nhiệm vụ giám khảo để tìm ra cô gái xứng đáng với chiếc vương miện. Đây là một công việc mới mẻ nhưng đầy thú vị và tôi hy vọng rằng, với kinh nghiệm cũng như vốn sống của mình, tôi sẽ cùng các thành viên khác của giám khảo sẽ lựa chọn được gương mặt xuất sắc nhất”.

Hoa hậu châu Á tại Mỹ chia sẻ thêm, thời gian diễn ra vòng sơ khảo và bán kết Miss Ngôi Sao 2012 lại trùng với thời điểm cô bận rộn các show diễn ở nước ngoài, tuy nhiên, cô vẫn dành thời gian để theo dõi cuộc thi và ngắm các thí sinh xinh đẹp qua những bộ ảnh đăng tải trên Ngoisao.net.

Jennifer Phạm cũng bật mí, cô sẽ đến Hội An để đồng hành cùng các thí sinh lọt vào vòng chung kết Miss Ngôi Sao 2012. Điều đặc biệt, cô sẽ đưa cả con trai Bảo Nam đi cùng để cậu bé có thể hiểu hơn về công việc của mẹ. Jennifer tâm sự, Bảo Nam đang được nghỉ hè nên cô đã đón con trai về Việt Nam. Qua chuyến đi đồng hành cùng Miss Ngôi Sao, Bảo Nam cũng có dịp thăm quan một trong những địa danh du lịch nổi tiếng, phố cổ Hội An. Cô cho biết, khi được mẹ nói về kế hoạch đến Hội An, Bảo Nam rất thích thú và háo hức mong chờ đến ngày về nước.

Hoa hậu Mai Phương Thúy lần thứ hai đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi.

Với Hoa hậu Mai Phương Thúy, đây là lần thứ hai cô đảm nhận vai trò làm giám khảo cho vòng chung kết Miss Ngôi Sao. Năm ngoái, người đẹp cùng diễn viên Ngô Thanh Vân đã trao vương miện cho nữ sinh trường Đại học Cần Thơ, Kim Phượng trong đêm chung kết Miss Ngôi Sao 2011 tại Phan Thiết. Người đẹp khuyên, 24 cô gái lọt vào chung kết hãy tự tin, thể hiện đúng cá tính và vẻ đẹp tự nhiên của mình trong suốt các hoạt động tại vòng chung kết, bởi theo cô, đây là yếu tố giúp thí sinh tỏa sáng và thành công.

Cựu người mẫu Thúy Hạnh, giám đốc công ty Elite Việt Nam là người đẹp thứ 3 có mặt trong danh sách giám khảo đêm chung kết Miss Ngôi Sao 2012. Chị đã đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi từ ngay vòng loại cùng với nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng. Với bề dày kinh nghiệm trong việc đào tạo và cử các người đẹp đi thi Hoa hậu Thế giới và nhiều cuộc thi quốc tế khác, Thúy Hạnh có con mắt sắc sảo trong việc chọn ra những ứng viên có gương mặt đẹp và hình thể cân đối.

Tại vòng chung kết, Thúy Hạnh sẽ tham gia hướng dẫn đi catwalk, đồng thời chị cũng đến Hội An để hỗ trợ các thí sinh trong việc tạo dáng trước ống kính. Cựu người mẫu đánh giá, chất lượng thí sinh năm nay của Miss Ngôi Sao tương đối đồng đều. Chị hy vọng, qua các vòng thi chụp ảnh bikini, dạ hội, tài năng và tham gia nhiều hoạt động tại vòng chung kết, chủ nhân tương lai của chiếc vương miện sẽ lộ diện.



Bên cạnh 3 người đẹp trên, giám khảo Miss Ngôi Sao năm nay còn có các nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng, Quốc Huy và Nguyễn Long. Tại vòng chung kết, 3 nhiếp ảnh gia sẽ phụ trách việc thực hiện các bộ ảnh riêng cho từng thí sinh tại Hội An. Qua phần diễn xuất trước ống kính, họ sẽ chấm điểm và tìm ra gương mặt xuất sắc nhất cho danh hiệu Miss Ngôi Sao 2012.

Thông tin thêm về vòng chung kết Miss Ngôi Sao 2012

Khởi động từ giữa tháng 5, qua gần 2 tháng diễn ra, cuộc thi Miss Ngôi Sao 2012 do báo điện tử Ngoisao.net tổ chức cũng đã đi đến chặng cuối cùng với 24 thí sinh lọt vào chung kết. Tại vòng thi này, các thí sinh sẽ có 10 ngày hoạt động thú vị tại TP HCM và Hội An, trước khi bước vào đêm thi quyết định diễn ra tối 30/7 để xác định các danh hiệu Miss Ngôi Sao 2012, Á khôi 1 và Á khôi 2.

Từ ngày 21 đến 23/7: Các thí sinh của khu vực miền Bắc và miền Nam sẽ cùng hội tụ tại California Wow, Sài Gòn để cùng gặp gỡ các chuyên gia và nhiếp ảnh tập luyện tạo dáng trước ống kính. Cựu người mẫu Thúy Hạnh, các nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng, Quốc Huy và Nguyễn Long sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong hoạt động này.

Từ ngày 23 đến 24/7: 24 cô gái sẽ di chuyển đến Palm Garden, Hội An và tách nhóm để thực hiện những chùm ảnh bikini, dạ hội theo từng ê kíp của các nhiếp ảnh Lý Võ Phú Hưng, Quốc Huy và Nguyễn Long. Vào tối 24/7, thí sinh sẽ trải qua phần thi tài năng với những tiết mục ca hát, múa và diễn kịch đã được chuẩn bị và tập luyện từ trước.

Từ ngày 25 đến 30/7: Sau các hoạt động chụp hình và thi tài năng tại Hội An, 24 thí sinh lại quy tụ về Sài Gòn để chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào tối 30/7 tại White Palace. Cựu người mẫu Thúy Hạnh sẽ có bài tập catwalk và những lời khuyên bổ ích cho các cô gái trong việc di chuyển và tạo dáng trên sân khấu. Bên cạnh đó, nhà thiết kế Thuận Việt cũng hỗ trợ thí sinh trong việc lựa chọn trang phục và phụ kiện để tỏa sáng khi sải bước trong đêm chung kết. Trước đó, vào ngày 27/7, 24 thí sinh sẽ có một ngày để tham gia hoạt động từ thiện cùng Hoa hậu Thùy Dung tại tỉnh Long An.



Theo Quỳnh Như (Ngôi sao)