Jennifer Phạm sinh con gái

Chia sẻ với PV, Jennifer Phạm cho biết, cô sinh con gái cách đây vài ngày. Như vậy, cả hai mẹ con người đẹp đều có sinh nhật vào tháng 7. Chân dài sinh năm 1985 nhận được sự chăm sóc tận tình từ chồng là doanh nhân Đức Hải và mẹ ruột. Trong những ngày vợ chuẩn bị lâm bồn, Đức Hải sang Mỹ và luôn cận kề vợ để động viên tinh thần cô. Sức khỏe của Jennifer Phạm hiện đã tốt trở lại.







Theo Huy Phạm (VNE)



Theo bà mẹ 28 tuổi, con gái cô hay quấy, ít ngủ hơn so với anh trai Bảo Nam lúc mới chào đời nên cô luôn ở trạng thái bận rộn. Lý do để Jennifer Phạm và chồng không thông báo về sự chào đời của công chúa nhỏ trên trang cá nhân vì muốn giữ cho bé sự yên bình ở những ngày đầu tiên. Cả hai vợ chồng đã tham khảo và suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định đặt tên cho con gái. Tuy nhiên, người đẹp chưa muốn tiết lộ tên của cô công chúa nhỏ.Trước khi lập gia đình và sinh con gái với doanh nhân Đức Hải, “bông hồng trắng tinh khôi” từng kết hôn với ca sĩ Quang Dũng và có cậu con trai Bảo Nam năm nay đã 5 tuổi. Bảo Nam hiện sống cùng mẹ và bà ở Mỹ. Cậu bé rất háo hức khi có em.Jennifer Phạm đang trong những ngày nghỉ ngơi dưỡng sức và chăm sóc con nhỏ. Cô sẽ sớm trở lại showbiz. Tháng 8 tới, cô đảm nhận vai trò người dẫn chương trình trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu tổ chức tại Mỹ. Jennifer Phạm cho biết, cô không phải người quá tham công tiếc việc nhưng vì đã nhận lời làm MC cho ông bầu Minh Chánh từ một năm trước nên không muốn thất hứa. Do phải ăn nhiều để có sữa cho con nên Jennifer Phạm đang lo lắng về cân nặng vì chỉ còn ba tuần nữa là cô phải lên sân khấu. Trong thời gian mang bầu, Jennifer đã tăng gần 20 kg.