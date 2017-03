Jesse Campbell biểu diễn tại phòng trà

Đây là lần đầu tiên khách mời từ nước ngoài của một chương trình truyền hình có buổi diễn với khán giả tại phòng trà.

Jesse Campbell đến TP.HCM theo lời mời của ban tổ chức chương trình The Voice - Giọng hát Việt với vai trò khách mời và hướng dẫn thí sinh vòng chung kết.

Tại đêm nhạc, ca sĩ Jesse Campbell sẽ trình diễn những ca khúc giúp anh thành công tại chương trình The Voice Mỹ: A song for you, If i ain’t got you, What a wonderful world, Halo… Khách mời sẽ song ca cùng Jesse Campbell là ca sĩ Thảo Trang.

Q.TRANG