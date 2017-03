Jesus Lus thích phụ nữ lớn tuổi

Luz (23 tuổi), nam người mẫu đến từ Brasil, đột ngột trở nên toả sáng, được cả thế giới biết đến. Tất cả không phải vì Luz quá đẹp hoặc có sức hấp dẫn, sự mê hoặc và gợi cảm hơn những đồng nghiệp khác, mà lý do đơn giản là vì Luz là bồ của nữ hoàng nhạc Pop Madonna (51 tuổi).



Nếu như những nhân vật khác của làng giải trí thế giới đột ngột vụt sáng - vì lý do này hay lý do khác, tốt hay xấu, nghiêm túc hay nhờ scandal- thì với Luz đơn giản chỉ là Luz là người đàn ông Madonna lựa chọn. 2009 thế giới biết đến Jesus Luz cũng bắt đầu từ điều này.

Ảnh: Mikael Jannson

Mới đây, trong một cuộc chuyện trò, Luz đã thổ lộ rằng anh luôn hẹn hò với những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình và không bao giờ có ý tưởng có quan hệ với các cô gái trẻ hoặc bằng tuổi. Luz nói: “Thật khó khăn để làm vừa lòng một cô gái trẻ… vì vậy, tôi hẹn hò với những người trưởng thành, những phụ nữ lớn tuổi”.



Khi được hỏi về cách Luz nhìn một người phụ nữ - không kể đến địa vị hay tên tuổi, thì điều gì hấp dẫn và quan trọng nhất? Luz một mực khẳng định rằng đó chính là vẻ đẹp và không gì hơn ngoài vẻ đẹp có sức mạnh đổi với mình. “Vẻ đẹp là thứ cuốn hút tôi, nhưng đó không phải một điều gì đó mà tôi cần”.

Theo Alex (vtv.vn/Britain’s Grazia)