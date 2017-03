J.K. Rowling bị kiện đạo văn

Đây là tập thứ tư trong loạt truyện về Harry Potter, tung ra năm 2000 và đến nay đã tiêu thụ được hơn 60 triệu bản trên toàn thế giới, chưa kể nó còn được chuyển thể thành phim ăn khách.

Tổ chức quản lý di sản của Adrian Jacobs - người qua đời không một xu dính túi trong một nhà tế bần ở London (Anh) năm 1997 - cho biết họ đã kiện NXB Bloomsbury ra tòa vì sự vi phạm bản quyền. Theo tổ chức này, Harry Potter And The Goblet Of Fire đã sao chép nhiều yếu tố từ cuốn Willy The Wizard, trong đó có cuộc thi phù thủy. Ngoài ra, serie truyện Harry Potter cũng đã “mượn” ý tưởng các phù thủy đi du lịch bằng tàu hỏa.

Đáp lại, NXB Bloomsbury nói rằng Rowling chưa bao giờ nghe đến Adrian Jacobs cũng như chưa hề nhìn thấy, đọc hoặc biết về Willy The Wizard cho đến lúc cáo buộc đạo văn xuất hiện lần đầu tiên hồi năm 2004, gần 7 năm sau khi tập 1 của Harry Potter được tung ra. Willy The Wizard chỉ dày 36 trang với lượng phát hành rất hạn chế. Nhân vật chính trong đó không phải là một cậu bé phù thủy và cuốn sách cũng không xoay quanh ngôi trường của các phù thủy.

Vì thế “những cáo buộc từ Tổ chức di sản của Adrian Jacobs đưa ra là vô căn cứ và không đúng sự thật”, NXB Bloomsbury tuyên bố.