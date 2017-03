Jodie Foster: “Tường thành” ở Hollywood

Nhiều người ví Jodie Foster là bức “tường thành” vững chãi ở Hollywood bởi hành trình cố gắng không mệt mỏi với điện ảnh của cô từ một diễn viên nhí. Bây giờ ở tuổi 51, Jodie đã có đến 48 năm cống hiến cho phim ảnh từ vai trò diễn viên, nhà sản xuất đến đạo diễn. Vai diễn mới nhất của cô mà khán giả Việt biết đến là bà Bộ trưởng Quốc phòng quyền lực và lạnh lùng Rhodes trong bộ phim khoa học giả tưởng Elysium đang chiếu rạp.

Những Oscar cuộc đời

Jodie Foster làm quen với ống kính từ năm ba tuổi qua những thước phim quảng cáo trên màn ảnh nhỏ. Khoảng năm, sáu tuổi cô tiếp tục tham gia những vai diễn trong serie phim truyền hình Mayberry R.F.D nổi tiếng thời đó. Chỉ hai năm sau, Jodie đã có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Menace on the Mountain, lúc đó cô chỉ mới tám tuổi. Ở tuổi 14, Jodie trở thành người dẫn chương trình nhỏ tuổi nhất của chương trình Saturday Night Live. Đây cũng là tuổi đánh dấu vai diễn để đời đầu tiên của Jodie trong phim Taxi Driver. Vai cô bé gái điếm Iris Steensma trong bộ phim này cũng giúp Jodie lọt vào đề cử Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và giành giải nữ diễn viên phụ, diễn viên mới xuất sắc tại giải BAFTA.

Jodie Foster vào vai một người đàn bà lạnh lùng trong phim Elysium. Ảnh: Galaxy

Với Jodie, ngoài sự cố gắng thì cô cho rằng cô đã may mắn khi được tham gia vào điện ảnh Mỹ những năm 1970, bởi đó là thời kỳ sôi động nhất của điện ảnh nước này. “Đó là quãng thời gian tôi được học hỏi rất nhiều từ các nghệ sĩ lớn và nền công nghiệp điện ảnh” - Jodie nói.

Chính vì thế, sau dấu ấn Taxi Driver ở tuổi 14, Jodie tiếp tục tham gia rất nhiều phim khác, đồng thời trau dồi nghiệp diễn của mình bằng con đường học hành. Jodie tham gia học một trường dự bị ĐH nói tiếng Pháp và tốt nghiệp thủ khoa. Cô cũng tốt nghiệp loại giỏi cử nhân văn chương của ĐH Yale. Chính những nền tảng này đã giúp cô trở thành diễn viên chuyên nghiệp; đặc biệt với một số bộ phim Pháp cô tham gia, cô luôn tự lồng tiếng cho chính mình.

Sau ĐH, Jodie tiếp tục ghi dấn ấn với vai nữ chính, một nạn nhân bị cưỡng bức trong phim The Accused (1988). Vai diễn này đã đem về cho Jodie tượng vàng Oscar và Quả cầu vàng đầu tiên. Và chỉ ba năm sau The Accused, với vai nhân viên FBI Clarice Starling trong bộ phim The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu, 1991), Jodie tiếp tục nhận Oscar và Quả cầu vàng thứ hai.

Con đường cô độc

Những vai diễn của Jodie luôn phảng phất một phần con người của cô. Dù là người phụ nữ với ước mơ làm nhà thiên văn từ bé trong phim Contact hay cô gái điếm tuổi vị thành niên trong Taxi Driver… tất cả đều là những con người dám theo đến cùng ước mơ, khát khao dù con đường đó luôn cô độc.

Bên sự nghiệp điện ảnh vững chãi như tường thành, cuộc đời tư của Jodie cũng rất kín đáo. Jodie có hai đứa con trai và cả hai đều mang họ cô. Cô đã từ chối cung cấp mọi thông tin về cha của hai đứa bé. Và cho đến khi nhận giải thưởng thành tựu trọn đời ở Quả cầu vàng vào tháng 1-2013 mới đây, Jodie mới công khai giới tính thật của mình khi nói về mối quan hệ của cô với Cydney Bernarld - người bạn đồng giới suốt 15 năm.

Việc Jodie công khai mình là đồng tính nữ ngay tại giải thưởng lớn hiển nhiên đã gây ra một cú sốc và nhiều dư luận trái chiều. Nhưng với đa phần khán giả và giới chuyên môn thì Jodie là người luôn biết chọn thời điểm hợp lý nhất để công bố một sự kiện; cũng như biết Hollywood mang lại điều gì và có thể cướp mất điều gì ở cô, bởi Jodie luôn quan niệm: “Trong ngành công nghiệp giải trí, để bảo vệ bản thân bạn cũng như người thương yêu, bạn phải tách bạch nghề nghiệp và đời sống cá nhân”.

Elysium hay là đời thực? Elysium là bộ phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh Trái đất cuối thế kỷ 21, đầu thế kỷ 22. Đó là thời điểm Trái đất trở nên nghèo đói, ô nhiễm, loạn lạc và chỉ còn là nơi sống của những người nghèo khổ. Nhìn từ Trái đất lên trời sẽ thấy trạm không gian nhân tạo Elysium của giới giàu có. Những người trẻ ở trái đất luôn mong muốn vượt qua những bức tường ngăn cách và làm mọi cách để được đến Elysium bất kể hiểm nguy. Elysium là một bộ phim hoàn hảo. Dù phim lấy bối cảnh đầu thế kỷ 22 nhưng người xem sẽ không khó để nhận ra, ở ngay chính thời đại này, trên thế giới sự phân hóa giàu nghèo, xã hội cũng đang diễn ra như vậy. Đó là sự mất cân bằng ngày càng rõ rệt giữa các nước đang phát triển và những nước phát triển cả về kinh tế lẫn tri thức.

MINH TRIẾT