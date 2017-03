Jolie - Pitt kiêu hãnh sánh đôi tại Cannes

Ảnh: AFP

Theo VNE



Đôi tình nhân nổi tiếng Angelina Jolie và Brad Pitt tỏa sáng trên thảm đỏ.Cả hai tình tứ trước ống kính của các phóng viên ảnh tại Cannes.Sự xuất hiện của Angelina khiến LHP năm nay càng thêm nhộn nhịp.Minh tinh diện váy vai trần để lộ những hình xăm gợi cảm."The Tree of Life" của Brad Pitt cũng là tác phẩm được chú ý tại LHP Cannes năm nay, với sự tham gia của tài tử hàng đầu thế giới.Jolie - Pitt sánh đôi sải bước trên thảm đỏ.Brad Pitt và bạn diễn Jessica Chastain trong "The Tree of Life".Ông trùm truyền thông Mỹ Rupert Murdoch và vợ Wendi Deng.Diễn viên Trung Quốc Lý Băng Băng (Li Bingbing).Phạm Băng Băng (Fan Bingbing), một người đẹp gốc Hoa khác. Năm nay, hai nàng Băng Băng có nhiều cơ hội hội ngộ trên thảm đỏ Cannes.Ca sĩ Gwen Stefani và chồng, nhạc sĩ Gavin Rossdale. Cả hai đến dự buổi ra mắt để ủng hộ người bạn Brad Pitt.Một nghệ sĩ trình diễn với trang phục lạ mắt trên thảm đỏ buổi ra mắt.