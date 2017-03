Julia Robert: 20 năm làm Người đàn bà đẹp

Sinh ngày 28/10/1967, ở Smyrna, bang Georgia, Julie Fiona Roberts là con gái của một người bán máy hút bụi và một thư ký nhà thờ. 17 tuổi, Julia đã có ước mơ trở thành một diễn viên. Mang theo giấc mơ đó, Julia đã tới New York để tiếp nối bước đường của người chị diễn viên của mình là Lisa.

Với thân hình lý tưởng, Julia đã trở thành người mẫu để kiếm sống. Và bước ngoặt lớn đã xảy ra khi người anh trai là diễn viên hạng B Eric Robert cố thuyết phục đạo diễn thuê cô em gái bé nhỏ của mình đóng một vai trong bộ phim "Blood Red".

Năm 1988, Julia kiếm được một vai diễn trong phim "Satisfaction" và "Mystic Pizza". Những vai diễn ấn tượng ở hai bộ phim này đã thực sự đưa cái tên Julia Roberts đến với khán giả. Cũng thời gian này, Julia Roberts đã đổi tên từ Julie sang Julia để tránh trùng tên với nữ diễn viên khác cùng thời. Năm 1990, Julia còn nhận được đề cử giải thưởng Oscar dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim "Steel Magnolias".

Nhưng chỉ bộ phim "Pretty Woman" (Người đàn bà đẹp) mới thực sự đưa tên tuổi Julia lên tầm ngôi sao.

"Người đàn bà đẹp" Julia Robert. Ảnh: TT&VH

Chuyện tình kiểu Mỹ trong "Pretty Woman" năm 1990 đã khiến khán giả toàn thế giới mê mẩn. Trong phim này Julia Roberts gây ấn tượng mạnh với vai diễn Vivian, một cô gái điếm có "trái tim vàng".

"Pretty Woman" đã chính thức gắn hình ảnh Julia với hình ảnh "Người đàn bà đẹp". Vai diễn trong bộ phim dường như được viết cho riêng mình cô và Julia trở thành nàng công chúa của Hollywood và trở thành một trong những diễn viên đắt giá nhất thế giới. Vai diễn này cũng mang lại cho Julia một đề cử giải Oscar thứ 2, giải thưởng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Con trai, con gái, già, trẻ đều thích Julia," Garry Marshall, đạo diễn của bộ phim ca ngợi.

Sau thành công của bộ phim "Pretty Woman," Julia còn tiếp tục gặt hái thành công ở những bộ phim như "Flatliners" (1990) và "Sleeping with the Enemy" (1991).

Năm 1991, Julia 23 tuổi nhưng đã trở thành nữ diễn viên được trả cátsê cao nhất Hollywood, đồng thời cô là người đầu tiên lập kỷ lục 3 lần đoạt danh hiệu Người đẹp nhất của tạp chí People và ba lần trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí này.

Năm 1999, Julia trở lại với bộ phim "Notting Hill," trong đó cô vào vai một ngôi sao tìm kiếm tình yêu từ một người đàn ông bình thường do nam tài tử Hugh Grant đóng.

Đoạn thoại trong phim của Julia: “Tôi chỉ là một cô gái, đứng trước một cậu con trai, hỏi cậu ấy có yêu cô ấy không” đã truyền cảm hứng cho nhiều người bình thường thú nhận tình cảm.

"Notting Hill" đã khiến những người xem phim đã phải chi bộn tiền chỉ để tới rạp chiêm ngưỡng nụ cười ‘hết cỡ" nhưng cũng rất đỗi duyên dáng của Julia. “Bạn muốn được thấy nụ cười đó trong mỗi khuôn hình bởi vì nó quá rạng rỡ. Nó là một thứ vũ khí,” Duncan Kenworthy nhà sản xuất phim "Notting Hill" nói.

Với vẻ rất ấn tượng và tài năng của mình, "người đàn bà đẹp" tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình trên màn ảnh thế giới. Năm 2000, Julia một lần nữa lại được nhắc đến với vai diễn hết sức thành công trong bộ phim "Erin Brockovich." Trong phim này cô thủ vai một bà mẹ tươi tắn, gợi cảm. “Cô ấy tuyệt đối là một nghệ sĩ,” đạo diễn Steven Soderbergh ca ngợi.

Bộ phim đã đưa Julia trở thành nữ diễn viên đầu tiên được trả cátsê 20 triệu USD/phim và gia nhập Câu lạc bộ 20 triệu USD bênh cạnh những ngôi sao khác như Tom Cruise và Jim Carrey.

"Erin Brockovich" cũng giúp Julia giành giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, và các giải thưởng điện ảnh danh giá khác ở tuổi 33. Khi lên nhận giải Julia đã nói: “Tôi yêu toàn thế giới. Tôi quá hạnh phúc. Xin cảm ơn”.

Năm 2006, Julia đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực khi ra mắt sân khấu Broadway với vở "Three Days of Rain" vào năm 2006. Tờ The New York Times bình luận: “Julia Roberts sở hữu một vẻ đẹp có khả năng gây xao động khiến bạn không muốn cô ấy khuất khỏi tầm mắt của mình.”

20 năm sau bộ phim "Pretty Woman", Người đàn bà đẹp Julia Roberts giờ đây đã 42 tuổi, với tình yêu nghệ thuật thứ Bảy và sự lao động, cống hiến không biết mệt mỏi cho điện ảnh, vẫn gây chú ý khi xuất hiện trong bộ phim hè "Eat, Pray, Love." Đạo diễn bộ phim này Ryan Murphy đã nói: “Cô ấy xinh đẹp hơn bao giờ hết”.

Theo TT&VH/Vietnam+