Julianne Moore vào vai nữ chính trị gia Sarah Palin

Julianne Moore (trái) sẽ vào vai nữ chính trị gia Sarah Palin (phải) - Ảnh: Ivillage



Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, HLR)



Bộ phim dựa trên cuốn sách cùng tên bán chạy nhất của John Heilemann và Mark Halperin xoay quanh cuộc tranh cử tổng thống năm 2008, từ lúc John McCain chọn Sarah Palin làm liên danh phó tổng thống cho đến khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng thất bại. Tuy nhiên, quyển sách này đã gây ra rất nhiều tranh cãi và bà Sarah Palin cũng tỏ ý không hài lòng với một vài tình tiết trong sách.Phim sẽ do đạo diễn Jay Roach chỉ đạo và Danny Strong chuyển thể kịch bản.Mới đây, cô tiếp tục có mặt trong bộ phim đề cử Oscar The Kids Are All Right (Bọn trẻ thật sáng suốt). Bà Sarah Palin là người phụ nữ đại diện cho phong trào đấu tranh bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, từng đoạt giải hoa hậu thành phố Wasilla và là hoa khôi trong giới chính trị Mỹ. Bà cũng là nữ thống đốc đầu tiên và trẻ nhất của bang Alaska.Tuy nhiên, Sarah Palin đã bất ngờ từ chức vào ngày 4-7-2009 (ngày quốc khánh Mỹ). Trước đó, hình tượng Sarah Palin từng được Tina Fey thể hiện trên chương trình Saturday Night Live (Tối thứ bảy).