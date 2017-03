Julie Andrews được trao Grammy Thành tựu trọn đời

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên gạo cội Dame Julie Andrews. (Nguồn: Getty Images)



Cùng với cô, ngôi sao country Dolly Parton, nhóm punk rock The Ramones, nhóm tứ tấu đàn dây The Juilliard, nghệ sĩ trống dòng jazz Roy Haynes, nhsm nhạc dân gian The Kingston Trio và ca sĩ gospel George Beverly Shea cũng được trao giải này.Dame Julie Andrews ra mắt sân khấu Broadway từ năm 1954 và đã có một sự nghiệp trải dài hơn 60 năm. Năm 1964, nữ ca sĩ này đã giành giải Grammy Thu âm hay nhất cho Thiếu nhi với vai diễn trong phim ca nhạc "Mary Poppins."Trong khi đó, ngôi sao country Parton đã có bảy giải Grammy. Nhóm nhạc tứ tấu đàn dây The Juilliard (bốn giải), Hayes và The Kingston đều giành ba. Còn Shea đã đoạt một giải.Song đây là lần đầu tiên Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ tôn vinh các nhà tiên phong nhạc punk The Ramones - ban nhạc nổi tiếng với những ca khúc như Blitzkrieg Bop và bản cover nhạc phẩm "Baby, I Love You."/.Theo (TT&VH/Vietnam+)