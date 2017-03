Justin Bieber thắng lớn tại giải MTV EMA 2015

Theo Reuters, nam ca sĩ người Canada đã giành năm giải EMA, gồm hai giải lớn nhất trong sự kiện âm nhạc đình đám này.

Trên sân khấu Milan, Bieber trình diễn ca khúc hit What Do You Mean? của anh. Ngôi sao 21 tuổi đã giành các giải EMA cho hạng mục Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực Bắc Mỹ (Best Worldwide Act: North America), Màn hợp tác xuất sắc nhất cùng Skrillex và Diplo trong ca khúc Where Are You Now?. Anh cũng đồng thời nhận giải Cộng đồng fan lớn nhất, đứng ngay trên nhóm One Direction và giải Hình ảnh đẹp nhất tại lễ trao giải.



Ngôi sao 21 tuổi Justin Bieber ẵm năm giải tại MTV Eurpope Music Awards (EMA) 2015. Ảnh: Reuters

Khi lên nhận giải, Bieber xúc động nói: "Tôi không biết nói gì hơn trước những gì công chúng đã đón nhận âm nhạc của mình. Đó là nói tôi thuộc về, ngay trên sân khấu này”.

Những nghệ sĩ khác cũng giành giải thưởng là Ed Sheeran, Nicki Minaj, One Direction, Rihanna, Macklemore & Ryan Lewis, Taylor Swift và Shawn Mendes cũng giành một số giải EMA khác. Kết quả được xác định dựa trên hơn nửa tỉ phiếu bầu gửi tới từ khắp toàn cầu.



Lễ trao giải khép lại với phần trình diễn của Pharrell Williams bằng ca khúc Freedom. Ảnh: Billboard

Đêm trao giải MTV Eurpope Music Awards (EMA) 2015 được phát trên mạng truyền hình toàn cầu của MTV, do nam ca sĩ người Anh Ed Sheeran và nữ ca sĩ Australia Ruby đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình truyền hình. Tại lễ trao giải khán giả cũng được thưởng thức các ca khúc hit như Downtown của hai nghệ sĩ Macklemore & Ryan Lewis, Time To Say Goodbye của Andrea Bocelli, Freedom của Pharrell Williams…

Danh sách các giải thưởng đáng chú ý của lễ trao giải MTV EMA 2015

Ca khúc xuất sắc nhất (Best song): Bad Blood (Taylor Swift ft Kendrick Lamar)

Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best female): Rihanna

Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best male): Justin Bieber

Nghệ sĩ trình diễn sống xuất sắc nhất (Best live act): Ed Sheeran

Nghệ sĩ trình diễn mới xuất sắc nhất (Best new act): Shawn Mendes

Video xuất sắc nhất (Best video): Downtown (Macklemore & Ryan Lewis)

Nghệ sĩ pop xuất sắc nhất (Best pop): One Direction

Nghệ sĩ rock xuất sắc nhất (Best rock): Coldplay

Nghệ sĩ alternative xuất sắc nhất (Best alternative): Lana Del Rey

Nghệ sĩ hip hop xuất sắc nhất (Best hip hop): Nicki Minaj

Màn hợp tác xuất sắc nhất (Best collaboration): Justin Bieber, Skrillex, Diplo với ca khúc Where Are You Now?

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực Bắc Mỹ (Worldwide Act: North America): Justin Bieber (Canada)

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực Mỹ Latinh (Worldwide Act: Latin America): Anita (Brazil)

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực châu Âu (Worldwide Act:Europe): Marco Mengoni (Italy)

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực châu Phi/Ấn Độ (Worldwide Act: Africa/India): Diamond Platnumz

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực châu Á (Worldwide Act: Asia): Trương Lương Dĩnh (Trung Quốc)

Nghệ sĩ toàn cầu: Australia/New Zealand (Worldwide Act: Australia/New Zealand): 5 Seconds of Summer (Australia)