Kate mặc măngtô đỏ y phong cách của mẹ chồng - Diana

Chiếc áo măng tô đỏ của Kate gợi nhớ tới Công nương Diana.

Hình ảnh Công nương Kate đã gây sốt trên các tờ báo Anh hôm 7/4, và người ta cũng đã lục lại các chồng báo cũ để so sánh hình ảnh của hai thế hệ con dâu Hoàng gia Anh.Trong chuyến đi tới New Zealand, Kate mặc chiếc áo khoác măngtô hai hàng cúc màu đỏ của nhà mốt Catherine Walker, đội chiếc mũ cũng màu đỏ của Gina Foster.Nhiều người hẳn còn nhớ Catherine Walker là nhãn hiệu thời trang ưa thích của Công nương quá cố Diana, thân mẫu của Hoàng tử William. Bởi vậy việc Kate xuất hiện làm người ta liên tưởng tới hình ảnh của Công nương Diana khi xưa trong chuyến viếng thăm của bà tới Leicester hồi tháng3/1984.Lúc đó, công nương Diana cũng mặc măngtô màu đỏ với bên trong là lớp nhung đen, chiếc áo tay loe màu trắng bằng lụa, mũ đỏ có viền đăngten ren đen. Ở thời điểm đó, công nương đã bắt đầu mang thai hoàng tử Harry, em trai của William.Tuy vậy, theo đánh giá thì bộ trang phục của công nương Diana hơi rườm rà. Giới chuyên môn đánh giá bộ trang phục của Kate hơn khi cô lựa chọn kiểu dáng áo tinh tế, chiếc mũ nhẹ nhàng hơn không tạo cảm giác rối rắm quá cầu kỳ.Đây là lần đầu tiên Kate tháp tùng chồng tới Australia và New Zealand, hai quốc gia ở châu Đại dương thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh.William và Kate đã được đối xử như những ngôi sao nhạc rock trong chuyến công cán nước ngoài đầu tiên, tới Canada và Mỹ, sau đám cưới hồi năm 2011.Năm 2012, họ đã tới thăm Singapore, Malaysia, quần đảo Solomon và Tuvalu trong khuôn khổ lễ mừng 60 năm cầm quyền của Nữ hoàng Anh.

Chuyến đi tới Australia và New Zealand lần này còn đặc biệt hơn nữa bởi họ còn đem theo cả Hoàng tử bé George, mới được tám tháng tuổi.

