Kate Winslet giành cú đúp Quả cầu vàng

Danh sách đề cử Quả cầu vàng 2009 (in đậm là đoạt giải): Phim điện ảnh Phim hay nhất • The Curious Case of Benjamin Button • Frost/Nixon • The Reader • Revolutionary Road • Slumdog Millionaire Nữ diễn viên xuất sắc • Anne Hathaway, Rachel Getting Married • Angelina Jolie, Changeling • Meryl Streep, Doubt • Kristin Scott Thomas, I've Loved You So Long • Kate Winslet. Revolutionary Road Nam diễn viên xuất sắc • Leonardo DiCaprio, Revolutionary Road • Frank Langella, Frost/Nixon • Sean Penn, Milk • Brad Pitt, The Curious Case of Benjamin Button • Mickey Rourke, The Wrestler Phim hài/ ca nhạc xuất sắc • Burn After Reading • Happy-Go-Lucky • In Bruges • Mamma Mia! • Vicky Cristina Barcelona Nữ diễn viên xuất sắc - thể loại phim hài/ ca nhạc • Rebecca Hall, Vicky Cristina Barcelona • Sally Hawkins, Happy-Go-Lucky • Frances McDormand, Burn After Reading • Meryl Streep, Mamma Mia! • Emma Thompson, Last Chance Harvey Nam diễn viên xuất sắc - thể loại phim hài/ ca nhạc • Javier Bardem, Vicky Cristina Barcelona • Colin Farrell, In Bruges • James Franco, Pineapple Express • Brendan Gleeson, In Bruges • Dustin Hoffman, Last Chance Harvey Nữ diễn viên phụ xuất sắc • Amy Adams, Doubt • Penelope Cruz, Vicky Cristina Barcelona • Viola Davis, Doubt • Marisa Tomei, The Wrestler • Kate Winslett, The Reader Nam diễn viên phụ xuất sắc • Tom Cruise, Tropic Thunder • Robert Downey Jr., Tropic Thunder • Ralph Fiennes, The Duchess • Philip Seymour Hoffman, Doubt • Heath Ledger, The Dark Knight Phim hoạt hình xuất sắc • Bolt • Kung Fu Panda • WALL-E Phim truyền hình Serie hay nhất • Dexter • House • In Treatment • Mad Men • True Blood Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc • Sally Field, Brothers & Sisters • Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit • January Jones, Mad Men • Anna Paquin, True Blood • Kyra Sedgwick, The Closer Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc • Gabriel Byrne, In Treatment • Michael C. Hall, Dexter • Jon Hamm, Mad Men • Hugh Laurie, House • Jonathan Rhys Meyers, The Tudors Serie truyền hình hay nhất - thể loại hài/ ca nhạc • 30 Rock • Californication • Entourage • The Office • Weeds Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc - thể loại hài/ ca nhạc • Christina Applegate, Samantha Who? • America Ferrera, Ugly Betty • Tina Fey, 30 Rock • Debra Messing, The Starter Wife • Mary-Louise Parker, Weeds Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc - thể loại hài/ ca nhạc • Alec Baldwin, 30 Rock • Steve Carell, The Office • Kevin Connolly, Entourage • David Duchovny, Californication • Tony Shalhoub, Monk