Kathy Uyên muốn lấy chồng người Việt

- Một cô gái có vẻ ngoài nhẹ nhàng, mong manh như chị, khi vào vai nữ cảnh sát gặp khó khăn gì?

- Trong Chuyện tình xa xứ tôi vào vai Tiffany - một nữ cảnh sát xinh đẹp nhưng rất mạnh mẽ và cá tính. Để vào vai, tôi phải đi theo những cảnh sát Mỹ để học tập và nhờ đó biết được rất nhiều điều về nghề này. Tôi còn phải học bắn súng, điều trước đây tôi thường chỉ coi trên phim. Lúc đầu tôi thấy rất thích với cảm giác mạo hiểm nhưng khi vô phòng tập bắn thì run vô cùng. Tiếng súng quá lớn làm tôi luôn lo lắng, e nhỡ viên đạn bắn thẳng vào mình.

Đây là phim hài lãng mạn nhưng tôi phải thể hiện hai pha võ thuật. Cảnh đầu tiên là khi nhân vật Khang do anh Bình Minh đóng chạy theo cô cảnh sát làm quen thì bị tên tội phạm bắt làm con tin, khiến Tiffany phải giải cứu, còn Khang sợ đến tè ra quần. Cảnh thứ hai, trong giấc mơ Khang thấy mình bị tấn công bởi ba tên xã hội đen và được Tiffany đến giải thoát. Tôi mặc áo da rất sexy, cưỡi môtô và có màn đấu kiếm gay cấn để hạ gục ba tên to khỏe. Cảnh này dài một phút rưỡi nhưng tôi phải mất ba tuần học võ và quay trong hai ngày liền. Tôi không lái được môtô tay côn nên cuối cùng đành phải dùng cascadeur đóng thế. Cảnh lộn trên không cũng vậy, ai tinh ý sẽ thấy người đóng cảnh này vai u thịt bắp do Việt Nam không có cascadeur là nữ. Tôi chỉ đánh đấm dưới đất mà thôi.

- Cảm giác của chị khi đóng phim Việt Nam có gì khác khi đóng những bộ phim Hollywood?

- Thật khó mà so sánh. Ở Việt Nam, đoàn phim lo lắng cho diễn viên rất tốt. Còn ở Hollywood ít cơ hội gần gũi mọi người như vậy vì có quá nhiều người tham gia trong phim. Diễn viên Việt Nam nhận nhiều phim và phải liên tục chạy show. Tôi không có phim khác nên dành hết thời gian cho Chuyện tình xa xứ. Tôi vẽ ra trong đầu những cảnh quay sắp tới: mình sẽ mặc gì, làm như thế nào. Tôi chuẩn bị rất kỹ cho việc trở thành một cô cảnh sát kỹ tính, chỉn chu trong công việc. Hơn nữa, tôi không rành tiếng Việt cho lắm. Nếu Bình Minh, Ngọc Diệp, Huy Khánh chưa nắm rõ cảnh quay, họ cầm kịch bản đọc và nhớ liền. Còn tôi phải làm mọi việc rất từ từ, kỹ lưỡng vì không có sự lựa chọn nào khác.

- Chị đánh giá thế nào về vai diễn này so với những vai mà chị từng đảm nhận trước đây?

- Tôi thấy, mỗi lần đóng phim giống như một lần mình bước lên một nấc thang mới vậy. Vai diễn sau bao giờ cũng khó và đòi hỏi cao hơn vai diễn trước. Tôi hy vọng ở những vai tới, mình nói tiếng Việt nhiều và rành hơn. Những phim trước tôi hầu như chỉ nói tiếng Anh. Phim đầu tiên mà tôi đóng là Oan hồn (vai Hoa). Nếu Victor Vũ không chọn tôi vào Oan hồn không biết liệu tôi có đi theo điện ảnh hay không nữa? Cơ hội đầu tiên rất quan trọng. Sau đó, tôi được mời tham gia Crossing Over của đạo diễn Wayne Kramer cùng ngôi sao Hollywood Harrison Ford và Ashley Judd. Vai diễn tiếp theo của tôi là phụ nữ Á châu duy nhất trong King of Hollywood và vai Kiều trong bộ phim cùng tên của một đạo diễn Việt kiều. Ở phim này tôi vào vai một người rất vất vả, phải làm việc ngày đêm ở tiệm chăm sóc sắc đẹp để gửi tiền cho gia đình ở Việt Nam. Tôi còn phải học thuộc rất nhiều câu Kiều trong khi tôi chưa sõi tiếng Việt.

Ngoài công việc đóng phim, tôi là MC chuyên phỏng vấn những Việt kiều nổi tiếng thành công ở hải ngoại. Trong chương trình đó, tôi có cơ hội làm việc chung cùng nhiều người Việt, thấy tự hào vì người Việt đã rất thành công và nghĩ, tại sao mình không cố gắng để làm được như họ? Trở thành một diễn viên nổi tiếng chẳng hạn?

Với vai Tiffany, tôi thấy rất vui vì đã đóng tốt nhất có thể. Hơn thế nữa, tôi khá hài lòng với phần thoại Việt Nam của mình. Điều này cho tôi hy vọng, tương lai đóng phim ở Việt Nam của tôi sẽ rộng mở, tôi sẽ có cơ hội hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau, sống những cuộc sống khác nhau. Ở Việt Nam tôi sẽ có cơ hội đóng vai chính nhiều hơn, được nghiên cứu nhiều hơn về nhân vật của mình. Nếu tôi ở Mỹ, cơ hội đóng vai chính không nhiều do vai chính sẽ được dành chủ yếu cho người Mỹ. Nếu một năm trước ai nói tôi sẽ về Việt Nam sống hẳn tôi sẽ không thể tin nhưng giờ tôi được đến đây do cơ hội đóng phim mang lại. Tôi yêu sự nghiệp của mình.

- Nếu có nhiều đạo diễn Việt Nam mời chị, chị sẽ sắp xếp thế nào?

- Tùy theo kịch bản, nhân vật. Nếu thích, tôi sẽ sẵn sàng gác mọi việc để về Việt Nam đóng phim. Tuy nhiên tôi vẫn muốn làm tốt công việc MC bởi đây là nghề nuôi tôi, còn đóng phim là cơ hội học hỏi. Tiền sống ở Việt Nam không cao như sống ở Mỹ. Hơn nữa, tôi cũng đã dành dụm được một số tiền khi làm việc bên Mỹ để đầu tư cho cuộc sống ở Việt Nam. Khi bắt đầu đóng phim ở Mỹ, tôi cũng rất cực, bước từng bước ở những hãng phim nhỏ nên sẵn sàng cho những khó khăn khi đóng phim ở Việt Nam. Đã lỡ mê nghề rồi thì biết làm sao?

Chị thấy thế nào khi đóng cảnh tình cảm với Bình Minh?

- Anh Bình Minh rất dễ làm việc và vui tính. Tôi được biết anh là một người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam và đã có vợ. Tôi cũng có những màn khóa môi nóng bỏng với Bình Minh nhưng giữa chúng tôi không có tình cảm đặc biệt, đây chỉ là công việc nên tôi không thấy khó khăn hay ngại ngùng. Trước đó, tôi đã đóng nhiều vai bạn gái nên những cảnh ôm hôn rất bình thường thôi. Tất nhiên, người Việt Nam không làm những cảnh sexy quá đà như người Mỹ nên tôi không phải e ngại gì cả.

- Hiện nay Việt Nam đang có những bộ phim sử dụng rất nhiều cảnh nóng để thu hút khán giả. Nếu những đạo diễn mời chị đóng cảnh khỏa thân hay giường chiếu, chị sẽ tính sao?

- Tôi sẽ chỉ đóng phim khi ái mộ nhân vật và tin tưởng đạo diễn. Nếu như thế tôi sẵn sàng làm mọi việc mà nhân vật trải qua từ đầu đến cuối. Tôi không muốn làm những phim rẻ tiền kiểu trễ ngực để bán phim. Tôi không cần đóng quá nhiều để nổi tiếng, không muốn làm ba má mình mất mặt.

- Quyết định trở về Việt Nam để đóng phim một thời gian dài, nếu bạn trai của chị không ưng ý, chị sẽ làm gì?

- Thời gian này ở Việt Nam, tôi muốn sống cho riêng mình. Tôi có rất nhiều việc phải làm, phải học để làm sao đóng phim cho đúng một người Việt Nam. Tôi muốn dành thời gian này để làm việc. Hiện tôi chưa có bạn trai nhưng sau này chắc chắn tôi sẽ yêu và lấy một anh chàng người Việt để cố gắng học tiếng Việt cho tiến bộ.