Katy Perry - Nữ hoàng MTV Video Music Awards

Katy Perry tại Lễ trao giải. (Nguồn: Reuters)



Với MV của ca khúc "Firework," Katy Perry đã đánh bại các đối thủ Adele, Bruno Mars, Tyler để giành giải Video của năm.2011 quả là một năm thành công của Katy Perry khi các MV của cô "California Gurls," "Teenage Dream" và "Firework" liên tục tạo cơn sốt trên các trang xã hội với số lượt tải tăng đột biến. Katy Perry đã nhanh chóng được xếp hạng cùng những ngôi sao hàng đầu.Ngoài ra, với "Till The World End" Britney cũng giành được giải video pop xuất sắc nhất. Tại Lễ trao giải Britney còn giành được Giải thưởng tiên phong những cống hiến và thành tựu trong âm nhạc.Cũng tại Lễ trao giải, cô ca sỹ da màu Beyonce đã chính thức khoe bụng bầu và giọng ca tuyệt vời của mình trong một ca khúc mới mang tên "Love On Top." Cô và Jay-Z tỏ rõ niềm hạnh phúc khi sắp được chào đón đứa con đầu lòng.Không ăn mặc khác người, không lòa loẹt trên sân khấu, nhưng Lady Gaga vẫn khiến người hâm mộ phải òa lên khi cô vừa xuất hiện. Lady Gaga hóa thân thành anh chàng đẹp trai và biểu diễn "You & I" cùng dàn vũ công nam.Cô ca sỹ 24 tuổi này cũng là chủ nhân của giải thưởng Video mang thông điệp hay nhất với MV của "Born This Way."Một cái tên đáng được xứng lên tại Lễ trao giải MTV năm nay đó là nữ ca sỹ người Mỹ Adele. Cùng với "Rolling In The Deep," cô đã giành về cho mình 4 giải thưởng như Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất và biên tập xuất sắc nhất.Ngoài những giây phút bốc lửa với âm nhạc, Lễ trao giải MTV năm nay còn có những khoảng lặng để tưởng niệm nữ ca sỹ quá cố Amy Winehouse. Russell Brand, người chồng của Katy Perry đã có một bài phát biểu ngắn về ngôi sao đồng hương của anh.MTV Video Music Awards là giải thưởng hàng năm nhằm vinh danh thành quả của những nghệ sỹ xuất sắc./.Theo Lan Phương (Vietnam+)