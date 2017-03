Kẻ ăn thịt sống hay người chuyển giới sẽ lên ngôi?

Lễ trao giải Oscar gần kề, vào ngày 28-2, thông qua hai bộ phim The Revenant (Người về từ cõi chết) và The Danish Girl (Cô gái Đan Mạch), hai ứng viên sáng giá nhất cho tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc đã lộ diện.

Ăn gan bò sống, ngủ trong xác động vật

The Revenant ra rạp Việt từ ngày 5-2 đến nay với những suất chiếu không còn một chỗ trống. Đây là bộ phim của đạo diễn người Mexico Alejandro González Inárritu làm khuynh đảo mùa giải Oscar năm nay đến 12 đề cử, trong đó có đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc dành cho Leonardo DiCaprio. Trách sao người đàn ông 41 tuổi này hiện là ngôi sao có khả năng sinh lời bậc nhất của Hollywood.

The Revenant là câu chuyện đẹp đẽ nhưng tàn bạo về sự sinh tồn và báo thù trong bối cảnh hoang dã của miền biên ải nước Mỹ thế kỷ 19. Bộ phim được sản xuất trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, có lúc nhiệt độ tụt xuống chỉ còn -25 độ C và chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên le lói trong khoảng một giờ rưỡi đồng hồ/ngày. Tiến trình thực hiện bộ phim trong suốt chín tháng ròng như thế được một thành viên trong đoàn mô tả là “địa ngục sống”. Và chính ông đạo diễn cầu toàn đến nghiệt ngã của bộ phim cũng phải thốt lên: “Mỗi ngày đều giống như một vụ gấu tấn công”.

Nhân vật Hugh Glass của DiCaprio không chịu đầu hàng trước cái chết sau khi bị gấu vồ tơi tả và bị đồng đội đi săn bỏ rơi. Để nhập vai, DiCaprio đã tự đóng hầu hết cảnh mạo hiểm. Anh bị chôn mình trong tuyết. Anh khỏa thân trong điều kiện nhiệt độ -5 độ C. Anh ăn gan bò sống, ngủ trong xác động vật, nhảy xuống lòng sông lạnh giá… Niềm đau đớn, nỗi bất lực trước cái chết tức tưởi của con trai và sự phản bội của đồng đội; cơn uất hận, nghị lực sinh tồn phi thường… của Hugh Glass được thể hiện chân thực tuyệt vời từ thần thái, ánh mắt, hơi thở kiệt cùng của DiCaprio.







Leonardo DiCaprio và Eddie Redmayne trong tạo hình hai vai diễn thành công vang dội mới đây.

Tom Hardy, bạn diễn với Leo trong phim, không tiếc lời thán phục anh: “Leo là một bí ẩn lớn. Có một thứ gì đó giống như là ma thuật tồn tại trong anh ấy”. Đạo diễn Inárritu khen ngợi nam chính của phim mình một cách gián tiếp: “Cũng giống như tôi, Leo bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo tuyệt đối”. Còn bản thân DiCaprio thì thừa nhận trải nghiệm làm phim The Revenant đối với anh giống như một giấc mơ, một “ảo ảnh lớn lao và đẹp đẽ”. Ở đó, bất kỳ sự khổ sở nào mà anh và đồng nghiệp trải qua đều được thực hiện một cách tự nguyện để đạt tới một mục tiêu chung cao hơn, hệt như quan điểm diễn xuất của anh: “Nỗi đau đớn chỉ là tạm thời, phim mới là vĩnh cửu”.

Cô gái chuyển giới đầu tiên “tái sinh”

Trước The Revenant chừng một tháng, phim The Danish Girl ra rạp trên toàn thế giới như một bản tình ca khiến khán giả phải đẫm lệ và dành hẳn tới 10 phút vỗ tay sau khi suất chiếu đầu tiên kết thúc. Nhiều nhà phê bình và khán giả không tiếc lời khen dành cho nam diễn viên chính Eddie Redmayne, người vào vai Lili Elbe và Einar Wegener.

Bộ phim The Danish Girl kể về cô gái chuyển giới đầu tiên của thế giới Lili Elbe. Người đàn ông có tên Einar dần nhận ra một bản ngã khác trong thể xác của mình từ khi mặc váy và hóa thân thành cô gái Lili để làm mẫu giúp vợ vẽ chân dung. Với vai diễn Lili Elbe, đạo diễn Tom Hooper đã chứng minh sự mạo hiểm đúng đắn của mình qua diễn xuất thiên bẩm và nỗ lực tột cùng của Eddie Redmayne. Chính Eddie đã mang đến giá trị nhân văn và vẻ đẹp thật sự cho chân dung của Lili Elbe.

Nam diễn viên từng giành giải Oscar 2015 cho vai nhà khoa học tài ba Stephen Hawking trong phim The Theory of Everything (Thuyết vạn vật), lần này đã có đến bốn năm chuẩn bị cho một nhân vật có thật sống cách anh 100 năm trước. Eddie đã nỗ lực để học tập từng chi tiết nhỏ nhất, từ phong thái đi đứng, nói chuyện đến việc đổi giọng sao cho phù hợp. Anh cũng sống chung với từng di vật liên quan mà Lili để lại để có cái nhìn đa chiều hơn, thấu hiểu và đồng cảm hơn. Chính vì vậy, từng cử chỉ của Lili Elbe, với làn da đồi mồi và kiểu bẽn lẽn rất tự nhiên, ngay từ giây phút đầu tiên cô xuất hiện đã khiến người xem cảm nhận đây là bản năng thật sự của Eddie chứ không phải một sự hóa thân, nhất là khoảnh khắc Einar khám phá chính bản thân mình trong gương. Hình ảnh khỏa thân của cô hoàn toàn không tạo ra sự ngượng ngùng mà là cả sự thông cảm và thấu hiểu.

Cuộc so găng gay cấn đến phút chót

Đến giờ phút này, cả Leonardo DiCaprio lẫn Eddie Redmayne, kẻ tám lạng người nửa cân, đều đang đứng trước ngưỡng bán tín bán nghi giành tượng vàng Oscar.

Đến nay, dù từng được đề cử giải thưởng Oscar đến sáu lần, Leonardo vẫn chưa từng giành được một tượng vàng nào. Cơ hội này cứ tiếp nối cơ hội khác trôi qua mặc dù năm nào người ta cũng đánh giá anh là đối thủ nặng ký nhất. Năm nay, thêm một lần nữa, với nỗ lực tận cùng của Leo dành cho The Revenant, khán giả đang đặt câu hỏi: Liệu anh cần phải làm gì nữa mới có được sự tôn vinh mà anh xứng đáng nhận về hay chỉ còn cầu viện sự may mắn?

Còn Eddie, năm ngoái đã xứng đáng ẵm tượng vàng cho vai diễn Stephen Hawking xuất thần, năm nay ai bảo sự tôn vinh không thể đến một lần thứ hai, sau cảm xúc tinh vi tuyệt vời mà anh đem lại cho Lili Elbe? Lịch sử Oscar không thiếu những trường hợp nhận giải đúp hai năm liên tiếp.

Hãy chờ đó, Leo và Eddie. Bởi Oscar vốn luôn có bất ngờ, cả bi lẫn hài và cả… bất công.