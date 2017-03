Kế hoạch hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2009: Lạc hậu quá, khó chơi...

Để chuẩn bị cho hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra vào tháng 9 và 10-2009 tại TP.HCM (sân khấu kịch nói) và Cần Thơ (sân khấu cải lương), từ tháng 2-2009, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã lập kế hoạch tổ chức gửi đến các sân khấu trong cả nước. Đây là sự kiện quan trọng hàng đầu trong ngành, năm năm diễn ra một lần. Thế nhưng đang có nhiều sân khấu cho rằng kế hoạch này lạc hậu, chẳng liên quan gì đến mình!

Thờ ơ!

Trái với thông lệ nhộn nhịp chuẩn bị như những năm trước, nhất là ở các đoàn nhà nước, đến giờ, nhiều sân khấu tư nhân lẫn nhà nước tại TP.HCM - nơi có đời sống sân khấu mạnh mẽ nhất - vẫn thờ ơ với sự kiện lớn, chính quy của giới mình.

Được hỏi về hội diễn, cả ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của Kịch IDECAF và bà bầu Hồng Vân của Kịch Phú Nhuận đều cho biết họ không quan tâm lắm và cũng chưa có ý định tham gia. Bầu Tuấn thẳng thắn cho biết sân khấu của mình không cần huy chương từ hội diễn vì chẳng giúp gì cho việc bán vé!

Còn với Nhà hát Kịch TP.HCM - đơn vị thuộc nhà nước - cũng bình chân như vại với hội diễn vì xác định sẽ dự thi với một trong hai vở cũ là Người thi hành án tử. Giám đốc nhà hát - nghệ sĩ Khánh Hoàng khẳng định: “Nếu cơ quan chủ quản yêu cầu nhà hát dự thi với vở Người thi hành án tử do tôi đạo diễn và đóng chính thì trong trường hợp này, tôi xác định đây là nhà hát dự thi, cá nhân tôi không dự thi”. Ở những sân khấu khác, không khí chuẩn bị cho hội diễn cũng không khá hơn.

Một nhà quản lý lâu năm trong ngành sân khấu nhận xét: Kế hoạch tổ chức hội diễn lần này không khác lắm so với những lần trước. Điều này chứng tỏ giới quản lý sân khấu đã quá lạc hậu với tình hình sân khấu chung, đặc biệt là sân khấu TP.HCM đang rất năng động với phương thức xã hội hóa.

Và thắc mắc...

Bên cạnh sự thờ ơ của nhiều sân khấu kịch nói tại TP.HCM về hội diễn lần này, một số quy định của hội diễn cũng gây nhiều thắc mắc trong giới.

Danh sách các đơn vị xã hội hóa dự kiến tham gia hội diễn được ban tổ chức đưa ra không hề có một nhóm, đoàn cải lương xã hội hóa nào. Trong khi nhiều năm nay, việc duy trì sức sống cho sân khấu cải lương đều nhờ vào những xuất diễn đông khách của các nhóm xã hội hóa.

Mặt khác, tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân là cá nhân nghệ sĩ phải đạt một số huy chương vàng hội diễn. Hội diễn lần này lại quy định các đơn vị nghệ thuật công lập không được thuê diễn viên ngoài biên chế hay không có hợp đồng dài hạn. Trong khi đó, tại TP.HCM, số nghệ sĩ hoạt động tự do giỏi nghề, được công chúng mến mộ, xứng đáng nhận danh hiệu NSƯT, NSND rất đông coi như bị loại! Quy định này cũng làm khó một số đơn vị. Chẳng hạn, với Nhà hát Kịch TP.HCM, diễn viên ở vở diễn dự kiến tham gia hội diễn hầu hết là nghệ sĩ tự do. Hiện nhà hát chỉ có không quá ba nghệ sĩ thuộc biên chế, nếu không dùng nghệ sĩ tự do, nhà hát lấy đâu ra diễn viên để tham gia hội diễn?

Quy định về thời lượng mỗi vở diễn: tối thiểu 90 phút, tối đa không quá 120 phút cũng bị cho là không thỏa đáng. Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn nhận xét: Mốc giới hạn 120 phút khá ngắn so với một vở diễn sân khấu được làm đến nơi đến chốn.

Về một hội diễn mong muốn, giới làm sân khấu TP.HCM bày tỏ: Nếu nhà nước xét thấy cần có một hội diễn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động năm năm để định hướng việc quản lý cũng như tạo cơ hội cho giới làm nghề cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thì nên hỗ trợ kinh phí cho tất cả các đoàn tham gia và không chấm huy chương để tránh phát sinh tiêu cực. Hằng năm, xét thấy vở diễn của sân khấu nào gây được tiếng vang trong dư luận, các nhà quản lý chuyên môn nên đến thẩm định và xét trao huy chương vào cuối năm. Cách làm này sẽ không gây lãng phí với việc dựng vở lấy huy chương xong thì cất vào kho...