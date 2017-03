Kẻ quấy rối diễn viên Uma Thurman phải vào tù

Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Theo phát ngôn viên Blanca Kling của cảnh sát, người đàn ông này có tên là Jack Jordan, sống tại Montgomery County, Maryland. Hắn đã tìm hiểu nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar này qua Google.Kling cho hay, Jordan bị bắt theo yêu cầu từ công tố viên ở Brooklyn, New York (Mỹ) bởi những rắc rối do anh ta gây ra tại Brooklyn. Hiện Jordan đang chờ để dẫn độ tới New York.Hồi năm 2008, người đàn ông này đã bị kết án vì gửi hàng loạt email quấy rối tới bố và anh trai của Thurman, sau đó lại lảng vảng quanh căn hộ của Thurman ở Manhhattan.Chưa hết, Jordan còn lần mò vào nơi Thurman đóng bộ phim "My Super Ex-Girlfriend" hồi năm 2006.Uma Thurman là nữ diễn viên có tiếng của Mỹ, với các vai diễn đáng chú ý trong phim "Kill Bill," "Pulp Fiction" và "The Producers."/.