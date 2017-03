Ke$ha là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trong năm

Top 10 album được nghe nhiều nhất năm 2010



1. Ke$ha: "Animal" - 15.915.151

2. Mumford & Sons: "Sigh No More" - 11.613.844

3. Arcade Fire: "The Suburbs" - 11.122.675

4. Gorillaz: "Plastic Beach" - 10.500.675

5. Vampire Weekend: "Contra" - 10. 028.974

6. Eminem: "Recovery" - 9.649.461

7. 30 Seconds To Mars: "This Is War" - 9.530.210

8. Rihanna: "Rated R" 8.892.644

9. Katy Perry: "Teenage Dream" - 8.107.598

10. The National: "High Violet" - 7.311.829