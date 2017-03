Ken Burns làm phim về chiến tranh Việt Nam

Ken Burns là đạo diễn phim tài liệu, nổi tiếng với các bộ phim về nội chiến Mỹ và chiến tranh thế giới lần hai. Ông từng hai lần được đề cử Oscar cho Brooklyn Bridge (Cầu Brooklyn) vào năm 1982 và The statue of Liberty (Tượng nữ thần tự do) vào năm 1986 và từng giành được 7 giải Emmy.