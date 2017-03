Kendrick Lamar, Taylor Swift dẫn đầu giải Grammy 2016

Lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy 2016 (lần thứ 58) của Viện Thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ diễn ra tại Staples Center, TP Los Angeles, Mỹ tối 15-2 (giờ địa phương).

Danh sách đề cử năm nay có 83 hạng mục. Rapper Kendrick Lamar dẫn đầu danh sách đề cử với 11 hạng mục đề cử. Tiếp sau đó là nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift và ca sĩ nhạc R&B The Weeknd, với bảy đề cử mỗi người.



Ca sĩ Taylor Swift trình diễn mở màn lễ trao giải Grammy 2016. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Ca sĩ Taylor Swift là người trình diễn mở màn lễ trao giải với ca khúc Out of the Woods. Sau đó tên rapper Kendrick Lamar được xướng lên.

Kendrick Lamar là nghệ sĩ được nhiều giải thưởng Grammy nhất năm nay với các giải: Album nhạc rap hay nhất: To Pimp a Butterfly, Video ca nhạc hay nhất: Bad Blood (với Taylor Swift), Bài nhạc rap và Trình diễn rap hay nhất: Alright, Ca khúc rap hợp tác xuất sắc nhất với These Walls.



Rapper Kendrick Lamar nhận giải thưởng Grammy 2016. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Ngoài giải Album nhạc pop xuất sắc dành cho album 1989, nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift đoạt thêm các giải Bản ghi của năm, Ca khúc của năm và Giọng ca pop xuất sắc với ca khúc Blank Space, video ca nhạc xuất sắc dành cho ca khúc Bad Blood (cùng với Kendrick Lamar). Taylor Swift trước đó từng bảy lần có giải Grammy.



Ca sĩ The Weeknd trình diễn tại lễ trao giải. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Ca sĩ The Weeknd đoạt giải Trình diễn nhạc R&B hay nhất với ca khúc Earned It; Album nhạc thành thị đương đại hay nhất The Beauty Behind the Madness.



Ca sĩ Lionel Richie trình diễn tại lễ trao giải. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Hai ca sĩ Mark Ronson và Bruno Mars đoạt giải Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất với ca khúc Uptown Funk.

Ca sĩ Ed Sheeran đoạt giải Trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất với ca khúc Thinking Out Loud. Ca sĩ Alabama Shakes đoạt hai giải Ca khúc nhạc rock xuất sắc nhất với Don’t Want to Fight và Album Alternative xuất sắc nhất với Sound & Color.

Bộ ba Skrillex, Diplo và Justin Bieber đoạt giải Thu âm Dance hay nhất với ca khúc Where Are Ü Now. Ca sĩ Lionel Richie được trao giải Nhân vật MusiCares của năm vì có các hoạt động từ thiện.